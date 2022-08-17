Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez (4) - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez (4)

17.08.2022 20:59

'DEPREM, TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ BİR GERÇEK'Marmara depreminin yıl dönümünde Yalova'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gün boyu gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından son olarak Balkan Göçmenleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

'DEPREM, TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ BİR GERÇEK'

Marmara depreminin yıl dönümünde Yalova'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gün boyu gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından son olarak Balkan Göçmenleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Balkan Evi'nde dernek üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada bulunan Kırım Anıtı'na gül bıraktı. Dernek üyeleri tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, deprem gerçeğinin göz önünde bulundurularak, buna uygun yapıların yapılması gerektiğini vurguladı. Bülent Ecevit döneminde depremle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Deprem konusu bizim açımızdan, sizin açınızdan, Türkiye için ve dünya için çok önemli bir gerçek. Bu gerçeği dikkate alarak hepimizin önlem alması gerekiyor. Bilim insanları bu konuda hemen hemen her gün bizleri uyarıyorlar. Fakat yeterli önlemin alındığı kanısında değilim" dedi.

'İKTİDARA GELDİĞİMİZDE BÖLGEYİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'Deprem bölgelerindeki binaların afet yönetmeliğine uygun yapılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Özellikle İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya gibi birçok yerde belli önlemler rahmetli Ecevit döneminde alınmakla beraber, daha sonra bunların arkasının kesildiğini biliyoruz. Halkımız, bu ülkenin güzel insanları ellerinden gelen her türlü çabayı deprem sırasında gösterdiler. Yardıma koştular. Rahmetli Ecevit Başbakanlık döneminde deprem vergileri diye tanımladığımız bir dizi vergi uygulamaya koydu. Vatandaşlarımız bu vergileri seve seve ödediler. 'Bir daha deprem olduğunda en azından can kaybı olmasın' dediler. Aslında insanları öldüren deprem değil binalardır. O binaların depreme dayanıklı olması lazım. Bu konuda şu ana kadar atılmış ciddi bir adım yok ama CHP olarak bizler ve şu anda belediye başkanlarımız, özellikle İstanbul ve İzmir Belediye Başkanları bu konuda önemli adımlar attılar ve atmaya da devam ediyorlar. İnşallah iktidara geldiğimizde Yalova da dahil olmak üzere bu bölgeyi yeniden inşa edeceğiz. Depreme dayanıklı konutlar inşa edilecek. Dolayısıyla deprem olsa dahi en azından can kaybını önleyebilecek bütün projeleri hayata geçirmek, bizim de vaadimiz ve sözümüzdür" ifadelerini kullandı.

Yalova'daki programlarını tamamlayan Kılıçdaroğlu, kentten ayrıldı.

Semih ŞAHİN- Nevruz İLİMDAROĞLU/YALOVA, -


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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da Balkan göçmeni vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da Balkan göçmeni vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması Kılıçdaroğlu, Yalova'da: 'Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Edilecek' Kılıçdaroğlu, Yalova'da: 'Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Edilecek'
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez (4) - Son Dakika

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