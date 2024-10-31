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Politika

Dervişoğlu'ndan Ahmet Özer Açıklaması

Dervişoğlu\'ndan Ahmet Özer Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasını değerlendirdi.

31.10.2024 19:29
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ile ilgili, "Bugün üzerinde tartışılan konular, İYİ Parti'nin bir önceki dönemde mahalli idareler seçimine neden hür ve müstakil girdiğinin de bir anlamıyla ifadesidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu beraberindekilerle, Milli Egemenlik Platformu ile Milli Düşünce Merkezi'ni ziyaret etti. Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Hakan Paksoy ile bir araya gelen Dervişoğlu, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmede; karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken Türkiye'nin temel meseleleri ve bölge meseleleri üzerinde verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Dervişoğlu, "Bugün Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu önemli meseleler var. Türk milliyetçilerinin bir ve birlikte olması, geleceğe dair projeksiyonları belirlemesi ve buna bağlı olarak da Türkiye için Türk milleti için yapılması icap eden önemli işleri ve atılması gereken adımları karşılıklı değerlendirdik. Çok verimli bir görüşme olduğunu ifade edebilirim ve yine buna bağlı olarak da bu gibi görüşmenin sıklıkla yaşanacağını söyleyebilirim. Çünkü burası bizim hayata baktığımız pencereyi bizim açımızdan önemli kılan ve buna bağlı olarak da mensubiyetimizi güçlendiren insanların oluşturduğu yapı burada var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var oluşu ve Türk milletinin bulunduğumuz coğrafyada sonsuza dek yaşatılabilmesi için ilişkilerimizi de sıklaştıracağız. Buradan çıkan fikirleri de büyük Türk milletiyle buluşturacağız" diye konuştu.

'DEVLET YAPMASI İCAP EDEN İŞ VAR İSE O İŞİ ALANDA YAPMALIDIR'

Dervişoğlu açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin sorulan soru üzerine Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Olayların iki türlü değerlendirmeye ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi hukuki değerlendirmedir. Bir diğeri de siyasi değerlendirmedir. Hukuki yönden meseleye baktığımızda mevcut belediye başkanıyla ilgili yaklaşık 10 yıldır süren bir tahkikattan bahsediliyor. Bu tahkikat bu kadar uzun sürmeseydi ve bu iddianamenin hazırlanması, yargı sürecinin başlaması, yargının kararını vermesindeki zamanlama doğru olsaydı, bugün bu kriz yaşanmamıştı. Mesele neden buraya taşındı diye düşünmek gerekiyor ve o pencereden baktığınızda da işin siyasi boyutuyla karşı karşıya kalırsınız. Yani bir belediye var. Onun terörle iltisağından söz ediliyor ve buna bağlı olarak da bugün 10 yıl önce başlatılmış bir tahkikatın sonucu olarak belediye başkanı tutuklanıyor. Belediyeye operasyon yapılıyor. Gözaltı yöntemleri ve belediyede yapılan arama tartışılabilir. Devam eden bir hukuk süreci de var. Bu konuda bir görüş beyan etmek insanı zorlar ama siyasi tarafından baktığımızda; sanki böyle bir ortam hazırlanmış gibi görünüyor. Yani 'Böyle bir çalışma yapılsın, önceden böyle bir hazırlık sağlansın zamanı gelince de buna bu hukuki müdahalede bulunarak bunun siyasi sonuçları üzerinden bir tartışma yaratırız' hesabı yapılmış burada. Özellikle bu devleti yönetenlere buradan sesleniyorum. Devlet yapması icap eden iş var ise o işi elbette ki her alanda yapmalıdır. Yani hukuk buna dahildir. Soruşturma buna dahildir. Yargılama buna dahildir ama devlet vatandaşına ve siyasete tuzak kurmaz. Siyasi de böyle bir tuzağa düşmez. Bu konunun en önemli satır başlarından biri de bugün üzerinde tartışılan konular İYİ Parti'nin bir önceki dönemde mahalli idareler seçimine neden hür ve müstakil girdiğinin de bir anlamıyla ifadesidir. O sebeple bu konuya da her zaman olduğu gibi tedbirle yaklaşıyoruz."

'BU ÜMİDE TÜRK MİLLETİNİN ÇOK İHTİYACI VAR'

Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Hakan Paksoy ise "Türkiye'nin bulunduğu ağır bunalım ortamında Türk milletinin birliği, Türk milletinin milli egemenliği, Türk vatanının bütünlüğünün tehdit altında olduğu hissedilen bir dönemde sizin ve arkadaşlarınızın varlığı Türk milletine bir parça dolsun ümit vermektir. Bu ümide Türk milletinin çok ihtiyacı var. Bu anlamda da size ve yol arkadaşlarınıza başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Tuzak, Hukuk, Son Dakika

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