Dervişoğlu'ndan Gaziantep Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu'ndan Gaziantep Ziyareti

Dervişoğlu\'ndan Gaziantep Ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gaziantep Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

28.09.2024 17:42
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile bir araya geldi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, beraberindeki parti genel başkan yardımcıları, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve İl Başkanı Şerif Başkülekçi ile birlikte GTB'yi ziyaret etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay tarafından karşılanan Dervişoğlu'na ziyarette, Gaziantep ekonomisi, tarımı ve gıda sanayi hakkında bilgiler verildi.

GTB Başkanı Akıncı ziyarette yaptığı konuşmada, Gaziantep'in tarıma dayalı gıda sanayiinde Türkiye'nin başkenti olarak ön plana çıktığını ifade etti.

Gaziantep'in tarım arazileri bakımından geniş bir alana sahip olmamasına rağmen, özellikle gıda sanayinde ülkenin lokomotif gücünü oluşturduğunu vurgulayan Akıncı, şehrin un, makarna, bulgur ve bitkisel yağlar gibi tarım kökenli birçok ürün grubunda Türkiye'nin üretim ve ihracatında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Gaziantep'in en zor şartlarda dahi üretimini, istihdamını ve ihracatını korumayı başaran Türkiye'nin nadir şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Akıncı, kentin gerek pandemi döneminde gerekse de 6 Şubat Depremleri sonrası büyük sınavlar verdiğini ve bu sınavlardan da yüzünün akıyla çıkmayı başardığını dile getirdi.

Gaziantep'in Türkiye'nin en fazla ihracat yapan altı şehrinden biri olduğunu belirten Akıncı, yaşanan deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen kentten 2023 yılında 10 milyar dolar tutarında ihracat yapıldığını, 2024 yılının 9 aylık diliminde ise yaklaşık 6,5 milyar dolar ihracatın kayda alındığını açıkladı.

GTB Başkanı Akıncı, konuşmasında ayrıca borsa tarafından kent ve bölge ekonomisine kazandırılan Antep Fıstığı Lisanslı Depo, Et Borsası ve Antep Fıstığı İşleme Tesisi hakkında da bilgiler aktardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, Gaziantep programları çerçevesinde, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelerek yaşanan sektörel sorunları yerinde dinlemek istediklerini ifade etti.

Bu buluşmaların, talep ve çözüm önerilerinin tam merkezinden alınabilmesi için önem taşıdığını kaydeden Dervişoğlu, parti olarak sahada olduklarını ve bu noktada her zaman STK'ların sesi olmaya gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Ziyaret, günün anısına karşılıklı plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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