Dervişoğlu'ndan Siyaset Vurgusu - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Siyaset Vurgusu

Dervişoğlu\'ndan Siyaset Vurgusu
22.06.2026 19:56
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İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu, siyasetin vatandaş sorunlarına odaklanması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Vatandaşın büyük dertleri var. Siyaset vatandaşın dertlerinden ziyade kendi dertleriyle meşgul. Diğer taraftan bakıldığında siyaset kendi sorunlarını vatandaşa çözdürmeye çalışıyor. Biz bu denkleme karşıyız. Vatandaşın sorunlarının çözüleceği yer de siyasettir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu'nu ziyaret etti. Dervişoğlu, HÜR-SEN Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Yabancısı olmadığımız bir yer dolayısıyla kuruluş aşamasından itibaren de çalışmalarını dikkatle izlediğimiz bir sendika, bir konfederasyon. Partimizi de ziyaret etmişlerdi. Yapmış olduğumuz şey hem bir anlamıyla iadeyi ziyaret bir diğer anlamıyla da yeni bir genel kurul yaptılar yeniden güven tazelediler; onun için tebriklerimi iletmek için buradayım. Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgili özellikle kamu alanında çalışanların sendikası burası, memur sendikası aslında bakarsanız. Bu alanda yaşanan sıkıntılarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle öğretmenlerin özel okul öğretmenlerinin de sorunlarıyla alakalı görüşlerimizi paylaştık. Çözülmesi icap eden çok önemli dertler var. Bir taraftan liyakat sorunu var. Öbür taraftan mülakat sorunu var. Diğer taraftan işte maaş problemi var. Bütün bunlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sendikalardan gelen bilgiler ve veriler ışığında dile getirilmesi gereken konular var" ifadelerini kullandı.

'BİZ BU DENKLEME KARŞIYIZ'

Dervişoğlu, Türkiye'nin önemli dertlerinin olduğunu belirterek, "Vatandaşın büyük dertleri var. Siyaset vatandaşın dertlerinden ziyade kendi dertleriyle meşgul. Bir diğer taraftan bakıldığında siyaset kendi sorunlarını vatandaşa çözdürmeye çalışıyor. Biz bu denkleme karşıyız. Vatandaşın sorunlarının çözüleceği yer de siyasettir. Siyaseti fikren, zihnen destekleyen yerler de sivil toplum kuruluşlardır. Bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda sorunun doğru tespiti ve sorunla ilgili çözüm önerilerinin inşa edileceği yer de sivil toplum kurulmuşlardır. O sebeple sendikalar çok önemli bizim için. Bütün siyasi partiler için de öyle. Her siyasi partinin aslında sendikalarla teşviki mesaisini güçlendirmek suretiyle çözüm paketlerini müştereken hazırlamaları gerekiyor. Ben özellikle burada onu gördüm. Yani Sayın Genel Başkan ve ekibinin Türkiye'nin bütün sorunlarına karşı bir hazırlık içerisinde olduğunu çözüm yolunda da büyük bir çaba sarf ettiklerini gördüm" dedi.

HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ise "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musa Dervişoğlu'na konfederasyonumuzu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün kendisiyle kamu çalışanlarının sorunlarıyla uzun bir sohbet ettik. Kendisine çok ilgi gösterdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, İYİ Parti, Politika, Siyaset, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Siyaset Vurgusu - Son Dakika

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