Dervişoğlu: Türkiye Yönetilemiyor - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu: Türkiye Yönetilemiyor

Dervişoğlu: Türkiye Yönetilemiyor
31.05.2025 13:59
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İYİ Parti Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin plansız yönetildiğini ve çiftçilerin mağdur olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Sonuna kadar konuşmaya devam edeceğim. Kimseye hakaret etmiyoruz. Hiç kimsenin gururunu kırmıyoruz. Kimsenin izzetinefsiyle oynamıyoruz. Derdimiz millet, milletimizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi. Dervişoğlu, siyasetçilerin vatandaşa hesap vermek üzere yüksek kürsülerden, otobüslerin üzerinden değil, halkın içinden konuşması gerektiğini söyleyerek, "Siyaseti samimiyetle gerçekleştirilebilecek bir faaliyet alanında dönüştürmemiz lazım. Kapalı salonlarda, görkemli toplantıları yapmak yerine vatandaşımızın derdiyle hem dert, haliyle de hemhal olmak kaydıyla Anadolu'nun her yerinde dolaşıyoruz. Çiftçinin derdini tarlasında, işçinin derdini çalıştığı fabrikadaki tezgahında esnafın derdini dükkanında, sanayicinin derdini sanayi ticaret odalarında dinleyerek karşı karşıya bulunduğumuz problemlere ortak bir akıl geliştirmek suretiyle çözüm arıyoruz. Bulduğumuz çözümleri, yaşadığımız yörelerin dertlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletvekillerimizin aracılığıyla dile getirip kamuoyunda tartışılır hale getirmek suretiyle, bu problemlerin çözümü yolunda hem yol gösterici ve uyarıcı vasfımızı kullanıp iktidarı harekete geçirmeye çalışıyoruz, bir haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik varsa da onun karşısında sizin adınıza durmaya çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, YÖNETİLEMİYOR'

Dervişoğlu, vatandaşı mağdur eden her olumsuz adıma karşı çıkmanın İYİ Parti ve kendisinin görevi olduğunu belirterek, "Ben sizin adınıza muhatabı olduğunuz her haksızlığa karşı başkaldırma sözü veriyorum ama bunu demokratik kurallar içerisinde, demokratik terbiyeye sadık kalarak, sizi temsil etmenin şahsıma yüklediği sorumlulukla yerine getirmeye gayret sarf ediyorum. Onun için benden hiç kimse çiğ bir söylem beklemesin. Benim bütün laflarım bu büyük millet içindir. Ergene içindir, Karamehmet içindir. Sonuna kadar da konuşmaya devam edeceğim. Kimseye hakaret etmiyoruz. Hiç kimsenin gururunu kırmıyoruz. Kimsenin izzetinefsiyle oynamıyoruz. Derdimiz millet, milletimizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar. Bu bölgenin de çok önemli sorunları var. Dünyanın en bereketli topraklarında yaşıyorsunuz ama nereye gitsem görüyorum ki çiftçimiz toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyor. Türkiye, büyük bir plansızlıkla yönetiliyor. Aslına bakarsanız yönetilemiyor. Türkiye yönetilmiyor, yönetilemiyor. Eğer Türkiye doğru bir biçimde yönetiliyor olsaydı bugün karşı karşıya kaldığımız bu kuraklık sorununun çözümüne yönelik 25 senedir doğru bir adım atılmış olurdu. Yer altı suları çekildi, tarım arazilerinde sanayileşme, sözde şehirleşme söz konusu oldu. En verimli topraklardan bile beklediğimiz ürünü alamaz hale geldik. Ne demek ya? Trakya'nın çiftçisi nasıl aç kalabilir? Nasıl mağdur olabilir? ya da ektiği ürünü masrafını karşılamadığı için nasıl tarlada bırakabilir? Ama planlama yapmazsanız işte karşı karşıya kalınacak olan sonuç da budur" diye konuştu.

'ÇÖZÜLMEYECEK SORUNLAR DEĞİL'

Dervişoğlu, büyük doğal afet beklemeye gerek olmadığını belirterek, "En büyük afet, planlamayı yapmadan ülkeyi yönetebileceğini zanneden yönetici ve siyasetçi tipidir. En büyük felaket odur ve bu ülkenin çiftçisini, işçisini, emeklisini, kadınını, yaşlısını, gencini, erkeğini mağdur eden yönetim anlayışı bu ülkenin başına felaket olarak çökmüş bugün işbaşında bulunan iktidardır. Bu iktidar gitmeden bu felaket bitmez. Onun için el birliğiyle, gönül birliğiyle, doğrularda buluşarak sorunların çözümüne yönelik adımlar atmamız lazım. Yani bunları siyasi gerekçeyle söylemiyorum. Karşı karşıya bulunduğumuz ve müştereken tespit ettiğimiz sorunlara bakarak söylüyorum. Bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Bu problemler aşılamayacak problemler değil. Yeter ki bu ülkeyi doğru insanlar yönetsin, dürüst insanlar yönetsin, çiftçinin hakkı çiftçiye, işçinin hakkı da işçiye teslim edilsin. Kadınlarımız korunsun, gençlerimiz geleceğe dair yaşadığı ülkeden bir güven duygusuyla, başka ülkelerin kapısında kendilerine gelecek aramadan yaşamaya muvaffak hale gelsinler" dedi.

'BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

25-50 yıl öncesi toprağını ekip ürününü kaldıran herkesin mutlu olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Herkes emeğinin karşılığını almıyor muydu? Herkes toprağını ektiği tohumun yeşermesi, ondan sonra onun hasat edilmesinden sonra çocuklarının eğitimine para ayırıyordu, çocuklarının nişanına, düğününe para ayırıyordu. Hatta bu topraklardan kaldırdıkları hasat ile onların geleceğini temin edebilecek iş alanları oluşturuyordu. Ama şimdi çiftçi neredeyse tarlasını ekemez hale getirildi. Bu düzeni değiştireceğiz. Topraklarını yine yeşermiş olarak görecek, hasadından kendi geleceğini kendisinin temin ettiği yeni bir düzeni inşa etmeye muvaffak olabileceğiz. Hiç kimse umutsuz olmasın ve hiç kimse kendisini sahipsiz addetmesin. Ben söylüyorum, kasket başımda; Ergene'nin de Karamehmet'in de siyasetçisi, vekili savunucusu da bu gariban kardeşimiz olacaktır ve sizin temsilciniz olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, daha sonra Şarköy ilçesine hareket etti.

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu: Türkiye Yönetilemiyor - Son Dakika

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