Destici: Ceza Sistemi Değişmeli

13.09.2025 19:39
Mustafa Destici, 18 yaş altı için ceza sisteminin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "18 yaşı doldurmamış şahısların peşiyle suçsuz ya da az suçlu sayıldığı bir hukuk sistemiyle bu suçları ve bugün karşı karşıya olduğumuz çeteleşmeyi önleyemeyiz. Bu cinayetleri tekrar yaşamamak için ceza sistemimizi değiştirmek dışında bir seçeneğimiz kalmamıştır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde MKYK öncesinde basın açıklamasında bulundu. Filistin'deki katliamın devam ettiğini ve durdurulması gerektiğine dikkati çeken Destici, " Doğu Türkistan'da bir Türk Cumhuriyeti vardı, Bu Kızıl Çin tarafından işgal edildi ve o tarihten bu yana Doğu Türkistan Türklüğü işgal, zulüm ve soykırım altındadır. Kim ne derse desin biz Doğu Türkistan'daki zulmün, soykırımın, işgalin bitmesini ve bağımsız Türkistan'ın kurulmasını savunuyoruz. Bunun için Büyük Birlik Partisi olarak bu düşüncemizden asla taviz vermeyiz" diye konuştu.

" PKK, Türkiye'nin parçalanması olan hedeflerinden de asla vazgeçmiş değil"

Destici, PKK terör örgütünün silah bırakmadığını söyleyerek, "PKK'nın Irak Şubesi orada kurdurulan düzene zarar verdiği için kademe kademe varlıklarını bir terör devleti kurdurulmak istenen Suriye'ye kaydırmışlardır ve kaydırmaktadırlar. İran'daki PKK'da tasviye edilmiş değildir. PKK'nın Avrupa yapılanması da yerinde durmaktadır. Türkiye'de zaten silahlı eylem yapacak güçleri yoktur. Kahraman ordumuz ve polisimiz tarafından bitirilmiştir. Ama siyasi bölücüler söylemlerinden de Türkiye'nin parçalanması olan hedeflerinden de asla vazgeçmiş değil. Hiçbiri için silah bırakmak ve kendilerini örgütlerini pes etmek gerçek gündemlerinde yoktur" şeklinde konuştu.

Abdullah Öcalan'ın müzakereci olarak mecliste kurulan komisyonda olmasına karşı olduklarını aktaran Destici, "Gelinen aşamada terör örgütünün talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında oluşturulan komisyonun devlette zaaf oluşturmaz denilerek terörist başı Öcalan'ın baş müzakereci olarak muhatap alması ve komisyonun siyasi talepleri dinleyen bir aracı kurul haline getirilmesi hem hukuk devleti ilkelerimize hem de milletin vicdanında onarılması güç yaralara yol açar. Bu sürecin perde arkasında örgütün yıllardır dayattığı meşruiyet stratejisi açıkça görülmektedir. Terörist başı Öcalan'ın muhatap alınması örgütün uluslararası alanda bir taraf gibi sunulmasına zemin hazırlar" ifadelerini kullandı.

"Ceza sistemimizi değiştirmek dışında bir seçeneğimiz kalmamıştır"

Son günlerde suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenlemeler yapılmasını talep ettiklerini aktaran Destici, "Eğitimleri, algıları, idrakları, ahlakları alt düzeyde çok sayıdaki 18 yaşın altındaki şahıs potansiyel kiralık katiller olarak suç örgütlerinin insan kaynağı haline dönüşmektedir. Devlet etkin mücadele etmelidir. 18 yaşı doldurmamış şahısların peşiyle suçsuz ya da az suçlu sayıldığı bir hukuk sistemiyle bu suçları ve bugün karşı karşıya olduğumuz çeteleşmeyi önleyemeyiz. Bu cinayetleri tekrar yaşamamak için ceza sistemimizi değiştirmek dışında bir seçeneğimiz kalmamıştır" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
