Destici: 'Cumhur İttifakı'nın niyetinden şüphemiz yok'

BBP Genel Başkanı Destici: "Bizim Cumhur İttifakı ortaklarımızın niyetinden ya da abdestinden şüphemiz yoktur"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimizin Türkiye'de terörü yok etmek ve ülke gündeminden çıkarmak niyetiyle attığı adım istismar edilirse bunun karşılığının çok ağır ve yok edici olması için elimizden ne gelirse yapacağız. Bir kez daha söylüyorum. Bizim Cumhur İttifakı ortaklarımızın niyetinden ya da abdestinden şüphemiz yoktur. Bizim güvensizliğimiz karşımızdakileredir, muhataplarımızadır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Destici, gündemde yer alan Rusya- Ukrayna savaşında ateşkes görüşmeleri ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese yönelik İstanbul'da düzenlenecek toplantıya dikkati çeken Destici, Türkiye'nin savaşın başından beri Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın tarafı olmadığını ve dengeli politika yürüttüğünü kaydetti.

" Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın nadir elementlerine çökmüştür"

Rusya-Ukrayna arasında daha önceki ateşkeslerde de Türkiye'nin önemli rol oynadığını belirten Destici, "Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık değişiminden sonra Trump'ın ısrarla Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitirilmesi noktasındaki vurgusu ama tabii ki bunu karşılıksız yapmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın nadir elementlerine çökmüştür. Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri'yle nadir elementlerinin önemli bir kısmına Amerika'ya verecek olan anlaşmaya imza atmıştır. Şimdi bu barış görüşmesinin hem Ukrayna Rusya hem ülkemiz hem de bütün dünya insanlığı açısından hayırlı olmasını ve barışın tesis edilmesine savaşı sona erdirecek bir noktayla neticelenmesini arzu ettiğimizi ifade etmeyi istiyorum" diye konuştu.

"Zafer mücadele yoluyla elde edilmiştir"

PKK terör örgütü ile 40 yılı aşkın süredir mücadele verildiğini aktaran Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanlı ve hain terör örgütüne karşı yılmaz bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini de zaferle sonuçlandırmıştır. Bu zafer mücadele yoluyla elde edilmiştir. ve Türkiye sınırları içerisinde terörist kalmamıştır. ya Suriye'nin kuzeyine gitmişlerdir ya Irak'ın kuzeyine kaçmışlardır ya da Avrupa'da kalmışlardır. Yarım asra yakın bir süredir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine karşı hain, alçak ve insanlık dışı saldırılar gerçekleştiren terör örgütü gelinen noktada bir mecburiyet hasılıyla silahları bıraktığını ve kendini feshettiğini açıklamak zorunda kalmıştır. Terör örgütü ve iştirakleri, yandaşları ve paydaşları aralarındaki hain destekçileriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçleri tarafından askerimiz, polisimiz tarafından kesin bir yenilgiye uğratılmıştır" diye konuştu.

"Topyekun kendini feshetmiyor"

Terör örgütünün bir kolu olan PKK'nın silah bırakacağı ve kendini feshedeceği yer alan açıklamada KCK, PYD, YPG başta olma üzere terör örgütünün diğer unsurlarını kapsamadığını iddia eden Destici, "Terör örgütü topyekun silah bırakmıyor. Topyekun kendini feshetmiyor. Bu gerçeği görmemezlikten gelemeyiz. Örgüt silahlı mücadelenin geldiği çıkmazı görerek devletimiz karşısında Türkiye sınırları içinde diz çökmüş siyasal alanda ise pozisyon almaya çalışmaktadır. Bu dönüşüm bir çözüm değil bize göre örgütün stratejik bir manevrasıdır. Bölücü zihniyetin meşrulaşması milletimizin birliği ve ülkemizin bütünlüğü için büyük bir tehdittir. Demokratik çözüm adı altında dayatılmaya çalışılan şey Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden vazgeçmesidir" ifadelerini kullandı.

"Bizim Cumhur İttifakı ortaklarımızın niyetinden ya da abdestinden şüphemiz yoktur"

Türkiye'nin bütünlüğünü sarsacak hiçbir girişimi kabul etmeyeceklerini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Devletimizin Türkiye'de terörü yok etmek ve ülke gündeminden çıkarmak niyetiyle attığı adım istismar edilirse bunun karşılığının çok ağır ve yok edici olması için elimizden ne gelirse yapacağız. Bir kez daha söylüyorum. Bizim Cumhur İttifakı ortaklarımızın niyetinden ya da abdestinden şüphemiz yoktur. Bizim güvensizliğimiz karşımızdakileredir, muhataplarımızadır. Çünkü 40 yıla yakın bir süredir emperyalist küresel güçlerin uşağı ve maşası olarak devletimizin varlığına, ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin kardeşliğine saldırmışlar. Milletin geleceğini heba etmişler. On binlerce insanımızın da katilidirler. Binlerce şehidimizin ellerinde kanı olan bir katiller sürüsüne bir günde inanacak değiliz. Onun için tedbirli olacağız. Geçmişte varlığımıza, birliğimize, istiklalimize, istikbalimize ve evlatlarımıza karşı işlenen hiçbir suçu unutmayacağız, yok saymayacağız ve bunun hesabının da mutlaka sorulmasını isteyecek ve bunun da takipçisi olacağız."