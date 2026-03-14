Destici: Cumhurbaşkanımızın tekrar adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için ya Meclis'in seçim kararı alması ya da anayasa değişikliğinin gerçeklemesi gerektiğini söyleyerek, "Biz onun adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz. Özellikle içinden geçtiğimiz bu şartlar, savaş haleleri de Türkiye'nin bu tecrübeyle, bu istikrarla devam etmesini bize göre doğru kılıyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Destici, emekli maaşı artışlarının yetersizliğine dikkat çekerek, "Çalışan maaşı 60 bin lira seviyesindeyse, emekli maaşı yaklaşık 20 bin lira seviyesinde kalıyor. Oysa 2023 Ocak ayındaki dengeye bakarsak, oran yaklaşık 60'a 40 olmalı. Çalışan 60 alıyorsa, en düşük emekli maaşının da yaklaşık 40 bin lira olması gerekir. Ben bunu dile getirdiğimde bana verilen cevap şu oluyor; 'Bin lira artış yapılsa aylık 16 milyar, yıllık 192 milyar lira maliyet çıkar.' 'Eğer sizin söylediğiniz gibi 10 bin lira artış yapılırsa yıllık maliyet 1 trilyon 920 milyar lirayı bulur. Bütçede böyle bir kaynak yok.' Ancak burada denge bozulursa, adalet terazisi şaşarsa, o zaman sistemin tamamı bozulur. Şu anda emekliler aleyhine bozulmuş bir adalet dengesi var. Dolayısıyla bunun bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Memura kaynak nereden bulunmuşsa, işçiye kaynak nereden bulunmuşsa emekliye de aynı şekilde kaynak bulunmalı ve bu denge yeniden kurulmalıdır. Belki bir anda 40 bin liraya çıkarmak zor olabilir. Ancak en azından ilk etapta emekli maaşı yaklaşık 30 bin lira seviyesine yükseltilmelidir. Bunun altındaki bir rakamın kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Özellikle de tek maaşla geçinmeye çalışan bir emeklinin yaşadığı zorluklar düşünüldüğünde, bu durum çok daha net görülmektedir" dedi.

'BAYRAM İKRAMİYESİ 10 BİN LİRA OLMALI'

Destici, emeklilerin mağduriyetini başından beri dile getirdiğini belirterek, "Bu mağduriyet, Temmuz 2023'te başladı. Ben popülist bir politikayla 'Emeklilere şu verilsin, bu verilsin' demiyorum. Ben temellendiriyorum, gerekçelerini ortaya koyuyorum. Şimdi verecekleri vatandaşlık maaşında asgari ücret esas alınıyor. Bizce asgari ücret esas alınmamalı. Asgari ücret yerine asgari bir hane geçim rakamı belirlenip, bölgelere göre o esas alınmalı. Enflasyon artışları esas alınsaydı, şu anda emekli ikramiyesinin 10 bin lira olması gerekiyordu. Ama şu anda 4 bin lira. Son 1 yıllık enflasyon farkı dikkate alınsa yüzde 30'un üzerinde enflasyon arttı; dolayısıyla 5 binin üzerinde bir rakam olması lazım. Ama hiç artırılmayacak gibi bir hava var. Bu yanlış ve kabul edilebilir bir şey değil. Emekliye nefes aldırabilmek için emeklilerimize bayram ikramiyesi 10 bin lira verilmeli, bayram öncesi emeklimizin yüzü güldürülmeli" diye konuştu.

'DOĞRU BİLDİĞİMİZİ SÖYLERİZ'

Destici, iktidara yönelik bazı eleştirilerinin Cumhur İttifakı'nda nasıl karşılandığı sorusuna yönelik, "Hazine ve Maliye Bakanımız ile sohbetlerimiz oluyor. Bizim taleplerimizle ilgili AK Parti'den başka arkadaşlar, hafif dokunduruyorlar. Ama onlar da biliyor gerçeği. Emeklilere söylenecek bir sözü kimin olur. Haklı emekliler. Fazla da bir şey istemiyorlar. Herkesin ortak olduğu bir konu. Emeklilere haksızlık var. Hak mağduriyeti varsa biz buna sessiz kalamayız. Sadece seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir parti değiliz. Biz siyasi hareketiz. Bir fikrimiz ve misyonumuz var. Biz doğru bildiğimizi söyleriz. Terörsüz Türkiye sürecinde de doğru bildiğimizi söylüyoruz. Ama AK Parti'deki arkadaşlarımız da hoş karşılıyorlar, bir problem yok" dedi.

'ERKEN SEÇİM OLMAMALI'

Destici, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, 2026'da bir seçim beklemediğini söyleyerek, "Ben seçimin 2027 sonu veya 2028 başı olacağını düşünüyorum. ya Meclis seçim kararı alacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olabilmesi için ki biz onun adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz. Özellikle içinden geçtiğimiz bu şartlar, savaş haleleri de Türkiye'nin bu tecrübeyle, bu istikrarla devam etmesini bize göre doğru kılıyor. ya da bir anayasa değişikliği gerçekleşmesi lazım. Anayasa değişikliğinin çok da kolay olmadığını düşünüyorum. Ama Meclis bir seçim kararı alırsa, o zaman tekrar aday olabiliyor. Sanki Meclis karar alırsa seçim 2027'de olmak zorunda gibi bir şey var. Hayır, 2028 Şubat'ında da bu kararı alabilir. Normalde seçim 2028 Mayıs'ın sonu. Yüksek Seçim Kurulu'nun, martın başında açıklaması lazım seçim takvimini. Ondan bir hafta önce Meclis derse ki 'seçim', seçim olur ve Cumhurbaşkanı tekrar aday olur" diye konuştu. Destici, 'Erken seçim olmalı mı?' sorusuna da "Hayır bizce olmamalı" cevabını verdi.

'HEDEFİMİZ 2 MİLYON OY'

Destici, seçim sürecinde ittifak arayışları ile ilgili soruya da "Biz Cumhur İttifakı üyesiyiz. Ama bizim dışımızdaki bu arayışlar siyasetin doğasında olan şeyler. Biz mevcudu muhafaza ederek üstüne koymalıyız. Son seçimde yüzde 1, 550 bin oy almışız. Hedefimiz; asgari 2 milyon oy almak. Kamuoyu çalışmalarında da yüzde 3'ün üzerinde görünüyoruz şu anda" dedi.