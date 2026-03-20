Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici'den Bayram Mesajı ve Eleştiriler

20.03.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Lideri Destici, Müslümanların bayramda yaşadığı zorluklara dikkat çekti ve birlik çağrısı yaptı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Müslüman kardeşlerimizin kan ve gözyaşı, yokluk ve sefalet içinde bir bayram geçirdiklerini görüyoruz. Bazı devlet yöneticilerinin, Amerika-İsrail örneğinde, hiçbir ahlaki değer taşımadıklarını, hiçbir hukuki yaptırıma uğramadıklarını ya da hiçbir kural tanımadıklarını çok net bir şekilde gördük. Uluslararası hukukun yerlerde süründüğünü, hiçbir geçerliliğinin olmadığını gördük" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Merkez Camisi'nde bayram namazı kılıp, hemşehrileri ile bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Destici, tüm Müslümanların Türkiye gibi barış ve huzur içinde bayrama erişmesi temennisinde bulundu. Destici, "Bu ramazan ayında da maalesef Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Suriye'de, Irak'ta, Myanmar'da, Sudan'da, Somali'de, işte en son İran'da maalesef Müslümanlar kan ve gözyaşı içinde bir ramazan geçirdiler. Yokluk ve sefalet içerisinde geçirdiler ama gördük ki takip ettik ki hepsi de Cenabıhakk'a en yüksek düzeyde şükrederek ramazanı geçirdiler. Öncelikle Cenabıhak onların yar ve yardımcısı olsun. Onlara da önümüzdeki yıllarda bizler gibi barış içerisinde, huzur içerisinde, güven içerisinde nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin inşallah diyorum" diye konuştu.

'İSRAİL, GAZZE'DE SOYKIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ'

Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da değinen Destici, "Tabii geldiğimiz bu çağda maalesef bazı devlet yöneticilerinin, işte bunu Amerika-İsrail örneğinde en net bir şekilde görüyoruz, hiçbir ahlaki değer taşımadıklarını, hiçbir hukuki yaptırıma uğramadıklarını ya da hiçbir kural tanımadıklarını çok net bir şekilde gördük. Uluslararası hukukun yerlerde süründüğünü, hiçbir geçerliliğinin olmadığını gördük. ve önce İsrail biliyorsunuz; Gazze'de bir soykırım gerçekleştirdi. Şu anda Lübnan'da da benzer durum yaşanıyor ve ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları" dedi.

'DÜNYA SAVAŞINA DÖNÜŞMEDEN SULH SAĞLANIR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ'

Türkiye'nin ara buluculuğunun önemine vurgu yapan Destici, "Biz Türkiye olarak başından beri hep bir arabulucu rolü de üstlenerek hem Cumhurbaşkanımız seviyesinde hem Dışişleri Bakanımız ve diğer yetkililerimiz seviyesinde hem bölgemizde hem de dünyada barışa hizmet etme noktasında önemli adımlar atılıyor. İnşallah bizim beklentimiz bu yönde. İnşallah bu savaşlar fazla uzamaz, bir dünya savaşına dönüşmeden inşallah Türkiye başta olmak üzere ara bulucuların da devreye girmesiyle inşallah sulh sağlanır diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

'İSLAM ÜLKELERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Destici, İslam alemine birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, şunları söyledi: "Tabii burada bir oyun daha görüyoruz ki; o da Amerika ve İsrail eliyle İslam ülkelerinin birbirine düşürülmeye çalışıldığı bir tezgahın da kurulma aşamasında olduğunu görüyoruz. Yine burada Türkiye, Pakistan, işte Azerbaycan, Mısır gibi ülkelerin bu tuzağa düşürülmemesi noktasında öncülük ettiklerini ve burada bir sükunetin, barışın sağlanması noktasında ya da böyle bir oyunun varlığını ilgilendirme noktasında harekete geçtiklerini görüyoruz. İnşallah emperyalistler ve Siyonistler bu Müslümanları birbirine düşürme oyununda da başarılı olamazlar diye ümit ediyoruz ve bütün İslam ülkelerine ve ümmeti İslam'a da çağrımız birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Zaten bayramın da anlamı budur. İnşallah ben öncelikle tabii ki Müslüman Türk milletinin, milletimizin her bir ferdinin ve İslam aleminde yaşayan, yeryüzünde yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın başta bizlere, ülkemize, milletimize olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, yeryüzündeki bütün insanlığa huzur getirmesini, barış getirmesini ve güven getirmesini de niyaz ediyorum."

'ÖLÜMLERİN OLMADIĞI BİR SÜRECİ ARZU EDİYORUZ'

Destici, yola çıkacak sürücülere de trafik kurallarına uymaları için çağrıda bulunarak, "Her bayramda bizi üzen, canımızı yakan bir hadise de nedir? Maalesef trafik kazaları ve bunların neticesinde meydana gelen ölümler. Buradan da hem trafik kazalarının yaşanmadığı, yaşansa bile az hasarla, hafif kazalarla atlatıldığı bir süreci arzu ediyoruz. Ölümlerin olmadığı bir süreci arzu ediyoruz. Bunun için de yolda olan kardeşlerimizin, yola çıkan kardeşlerimizin dikkatli olmalarını, trafik kurallarına da uymalarını hassaten istirham ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş
Kante’ye iyi, Guendouzi’ye kötü haber Kante'ye iyi, Guendouzi'ye kötü haber
İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt’te rafineriler durdu İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı

12:22
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
11:07
Baklava olayı büyüyor Saran’ın yanıtı Ali Koç’u küplere bindirmiş
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş
11:05
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
11:00
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
10:41
Netanyahu’dan ’’Savaş ne zaman biter’’ sorusuna yanıt
Netanyahu'dan ''Savaş ne zaman biter?'' sorusuna yanıt
10:38
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 13:50:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.