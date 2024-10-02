Destici: Siyasette İletişim Önemli

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yeni yasama yılı açılış resepsiyonundaki diyaloğuna ilişkin, "Biz siyasette iletişimden yanayız. PKK'nın siyasi uzantıları hariç, hemen hemen her partiyle görüşüyoruz ve bunun da olmasını kıymetli buluyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, yeni yasama yılının ülkeye, millete, Meclis'teki siyasi partilere hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Yeni yasama yılında sosyal güvenlik sistemindeki düzenlemelerin ve reformların, adaletten ayrılmadan yapılması gerektiğini belirten Destici, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit, tağşiş ve hileli gıdalarla ilgili yeni düzenlemesini de gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından önemli bulduklarını söyledi.

Mustafa Destici, İsrail'in saldırılarına değinerek, Türkiye'nin, bölgede meydana gelen insani durum, hukuk ve insan hakları ihlallerine tepki göstermesi yanında kendi güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri alması gerektiğini ve aldığını ifade etti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Destici, "TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti'lilerle el sıkışması"nı nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bizim tavrımız net, ben Meclis'te olduğum dönemde, PKK'nın siyasi uzantısı olduğu herkes tarafından malum olan ve kendileri tarafından da reddedilmeyen sözde siyasi partinin meclis başkanvekilinin yönettiği hiçbir oturuma katılmadım, hiçbirisiyle selamlaşmadım, hiçbirisinin de elini sıkmadım. Kanlı ve hain PKK terör örgütünü reddedene kadar, onlarla ilişkisini tamamen kesene kadar da bu tavrımız kararlı bir şekilde sürecektir."

Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Bahçeli'nin açılış resepsiyonundaki diyaloğuna ilişkin soruya ise "Biz siyasette iletişimden yanayız. PKK'nın siyasi uzantıları hariç, hemen hemen her partiyle görüşüyoruz ve bunun da olmasını kıymetli buluyoruz. Çünkü biz, konuşarak meselelerimizi çözeceğiz. Diyaloğun takdirini de milletimize bırakıyoruz." yanıtını verdi.