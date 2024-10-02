Destici: Siyasette İletişim Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Destici: Siyasette İletişim Önemli

Mustafa Destici, partisiyle iletişim kurmayı değerli bulduğunu açıkladı ve PKK'nın uzantılarına karşı tavır aldı.

02.10.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yeni yasama yılı açılış resepsiyonundaki diyaloğuna ilişkin, "Biz siyasette iletişimden yanayız. PKK'nın siyasi uzantıları hariç, hemen hemen her partiyle görüşüyoruz ve bunun da olmasını kıymetli buluyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, yeni yasama yılının ülkeye, millete, Meclis'teki siyasi partilere hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Yeni yasama yılında sosyal güvenlik sistemindeki düzenlemelerin ve reformların, adaletten ayrılmadan yapılması gerektiğini belirten Destici, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit, tağşiş ve hileli gıdalarla ilgili yeni düzenlemesini de gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından önemli bulduklarını söyledi.

Mustafa Destici, İsrail'in saldırılarına değinerek, Türkiye'nin, bölgede meydana gelen insani durum, hukuk ve insan hakları ihlallerine tepki göstermesi yanında kendi güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri alması gerektiğini ve aldığını ifade etti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Destici, "TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti'lilerle el sıkışması"nı nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bizim tavrımız net, ben Meclis'te olduğum dönemde, PKK'nın siyasi uzantısı olduğu herkes tarafından malum olan ve kendileri tarafından da reddedilmeyen sözde siyasi partinin meclis başkanvekilinin yönettiği hiçbir oturuma katılmadım, hiçbirisiyle selamlaşmadım, hiçbirisinin de elini sıkmadım. Kanlı ve hain PKK terör örgütünü reddedene kadar, onlarla ilişkisini tamamen kesene kadar da bu tavrımız kararlı bir şekilde sürecektir."

Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Bahçeli'nin açılış resepsiyonundaki diyaloğuna ilişkin soruya ise "Biz siyasette iletişimden yanayız. PKK'nın siyasi uzantıları hariç, hemen hemen her partiyle görüşüyoruz ve bunun da olmasını kıymetli buluyoruz. Çünkü biz, konuşarak meselelerimizi çözeceğiz. Diyaloğun takdirini de milletimize bırakıyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Mustafa Destici, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Siyasette İletişim Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:39:47. #1.13#
SON DAKİKA: Destici: Siyasette İletişim Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement