Destici: Türkiye, ABD'nin uydusu olmayacak kadar büyük bir ülkedir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin, Türkiye'yi Yunanistan ve Ermenistan gibi bir kukla devlet haline getirmeye çalıştığını belirterek, "Türkiye, ABD'nin uydusu olmayacak kadar büyük bir ülkedir. ABD'nin, ekonomi, Suriye, Yunanistan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'nin aleyhine yürüttüğü faaliyetlerin farkındayız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Müsilaj ve imarla ilgili düzenlemeler içeren 'Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendiren Destici, plastik atıkların neden olduğu çevre kirliliğine dikkat çekerek, tüm dünya ülkelerinin plastik ambalajlarla ilgili kısıtlamalar getirdiğini ve bu konuda Meclis'in de somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

'KAMU GÖREVLİLERİMİZİN TALEPLERİ KARŞILANDI'Ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın yaptığı 3 bin 600 ek gösterge açıklamalarına değinen Mustafa Destici, "Teklifin daha önce 3 bin 600 ek gösterge sözü verilen kamu görevlilerimizin taleplerini karşıladığını görüyoruz. Tüm kamu görevlilerimizin ek göstergeleri 600 puan yükseltildi. Bu da genel anlamda büyük memnuniyet oluşturdu. Emeklileri de kapsaması ayrıca olumlu bir gelişmedir" dedi.Destici, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili de, "Bu savaş, enerji ve gıda başta olmak üzere tüm sektörleri etkileyen ağır bir krize neden oldu. Savaşın, hiç kimsenin hoş göremeyeceği ve savunamayacağı karanlık ve kanlı yüzünün yanında, dünyayı adım adım 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşları öncesi şartlara taşıması endişeleri daha da artırıyor. Pandemi ve savaşın yanı sıra Türkiye'ye sözde müttefikleri tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlarla, ülkemiz kıskaca alınmaya çalışılıyor" diye konuştu. 'TÜRKİYE'NİN, YUNANİSTAN'DAN TOPRAK TALEBİ OLMAMIŞTIR'Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, "Herkes biliyor ki, Türkiye Cumhuriyeti 'nin de Türk milletinin de hiçbir dönemde Yunanistan'dan toprak talebi olmamıştır. Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal etme teşebbüsüne rağmen olmamıştır. Bugün yine Yunanistan tarafından, 'olmamıştır' yerine 'olmamıştı' demeye zorlanıyoruz. Yunanlı politikacılara, halkının kaderiyle oynamamalarını ve 'Kötü komşu insanı ev sahibi yapar' atasözünü hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİN FARKINDAYIZ'

ABD'nin, Türkiye'yi Yunanistan ve Ermenistan gibi bir kukla devlet haline getirmeye çalıştığını vurgulayan Destici, "Türkiye, ABD'nin uydusu olmayacak kadar büyük bir ülkedir. ABD'nin, ekonomi, Suriye, Yunanistan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'nin aleyhine yürüttüğü faaliyetlerin farkındayız. ABD'nin FETÖ'yle, PKK'yla yapmak istediklerinin, Türkiye'deki birtakım siyasilerle kurdukları ilişkilerin ve iş birliklerinin de farkındayız. Her hafta grup toplantılarında, her gün televizyonlarda, her dakika sosyal medyada bu siyasilerin canhıraş verdikleri iktidar mücadelelerini izliyoruz. Bu siyasetçilerden, ABD'nin uluslararası platformlarda ve bölgemizde taşeronları aracılığıyla gerçekleştirdikleri Türkiye'ye yönelik hamlelerine karşı bir cümle duydunuz mu? Ben duymadım. Milletimiz de duymadı" dedi.