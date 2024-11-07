DEVA Parti'li Kısacık, yeni Anayasa konusunda somut çalışma olmadığını söyledi - Son Dakika
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Politika

DEVA Parti'li Kısacık, yeni Anayasa konusunda somut çalışma olmadığını söyledi

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, yeni Anayasa konusunda somut çalışma olmadığını belirterek, "Tek bir çerçeve yok. Yeni Anayasa hangi çerçevede o bile yok. 1 yıldır yeni Anayasa konuşuyoruz.

07.11.2024 16:26
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DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, yeni Anayasa konusunda somut çalışma olmadığını belirterek, "Tek bir çerçeve yok. Yeni Anayasa hangi çerçevede o bile yok. 1 yıldır yeni Anayasa konuşuyoruz." dedi.

Kısacık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa'yı gündeme getirdiğini söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 1 yıldır yeni Anayasa'nın konuşulduğunu belirten Kısacık, "Ortada tek bir somut çalışma yok. Somut öneri yok. Tek bir çerçeve yok. Yeni Anayasa hangi çerçevede o bile yok. 1 yıldır yeni Anayasa konuşuyoruz. Şimdi ikinci bir çözüm süreci gündemde, o konuşuluyor ama ortada tek bir somut öneri yok. Bir sorunu çözmek için her iki tarafın da samimi ve istekli olması gerekir. Maalesef, taraflarda sorun çözecek samimiyeti görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sadullah Kısacık, "1 aydır tartışılmasına rağmen çözüm konusunda somut öneri olmadığını" söyleyerek, "Tarafların bugünkü gündemde samimi olmadıklarını düşünüyorum. Sorunlardan beslenen, stratejilerini bu sorunlar üzerine inşa eden mevcut siyasi partilerin hiçbirisi Türkiye'nin kadim sorunlarını çözemezler. Çünkü var olma nedenleri bu sorunlardır. Eğer bu sorunlar çözülürse var olma nedenleri ortadan kalkacaktır." diye konuştu.

İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren Kısacık, şunları kaydetti:

"Ülkenin işçisi, çiftçisi ve memuru perişan, emeklisi perperişan. Bu iktidarın karnesi öyle bir durumdaki endekslere baktığınız zaman Türkiye'nin endekslerdeki durumu da perperişan. Demokrasi endeksinde Türkiye, 102'inci sırada. Basın özgürlüğü endeksinde 165'inci sırada. Hukuk devleti endeksinde 117'inci sırada. Yolsuzluk endeksinde 119'uncu sırada. Ekonomik özgürlükte 102'inci sırada. Sefaletteyse ilk 5'te. Türkiye artık uluslararası endekslerde ligin en dibinde. Halkımızın hak ettiği lig bu değil."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Parti'li Kısacık, yeni Anayasa konusunda somut çalışma olmadığını söyledi - Son Dakika

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