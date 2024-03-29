DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, seçmene çağrıda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, seçim çalışmalarını yürüttüğü Mersin'de seçmene demokratik hakkını kullanarak iktidar ve muhalefete gerekli tavrı göstermeleri çağrısında bulundu. Ekmen, halkla beraber siyaset yapmanın önemini vurguladı ve DEVA belediyeciliğinde buluşma çağrısı yaptı.
"Siyaseti hiçbir zaman sırça köşklerden, parti binalarından ibaret görmedik. Her zaman halk için halkla beraber siyaset yapmak gerektiğine inandık. Bu inançla hiç durmadan yorulmadan çalışmaya, güzel ülkemizin karış karış her yanını dolaşmaya devam ediyoruz." diyen Ekmen, birçok vatandaşımızla buluştuğunu; kimiyle göz göze geldiğini, kimiyle selamlaştığını, kimiyle çay içtiğini, sohbet ettiğini ifade etti.
Acıyı da sevinci de sokaklarda beraber yaşadık. Bu yolculukta birbirimize olan sevgimizi gördük. Türkiye'nin DEVA'ya olan ihtiyacını gördüğümüz gibi." diyen Ekmen, seçmene şu çağrıda bulundu: Gelin bu yerel seçimlerde liyakatsizliği, rantı, kötü düzeni yırtıp atalım. Tertemiz, dürüst ve liyakatli DEVA belediyeciliğinde buluşalım. Şimdi sokaktaki destekleri oya dönüştürelim, iktidara da muhalefete de sarı kartı gösterelim."
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere, 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya merkezde AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Gökdere ve Saraçoğlu, ortak basın açıklaması yaparak desteklerini belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına devam ederken sandıklara sahip çıkacaklarını ve bir oyu bile zayi etmeyeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'deki AK Parti mitinginde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u sahneye çağırdı. Ancak Kurum'un Sancaktepe'deki mitingde olduğu ortaya çıkınca Erdoğan şaşkınlık yaşadı.
Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Valilik, vatandaşların başvurabileceği 21 müracaat noktasını da paylaştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaparak projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'ün sanayi ile merkezi arasında raylı sistem ile tanışmasını istediklerini belirtti. Ayrıca İnegöl-Kestel arasında banliyö treninin işlemesi gerektiğini söyledi.
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