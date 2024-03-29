DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, seçmene çağrıda bulundu

Politika

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, seçim çalışmalarını yürüttüğü Mersin'de seçmene demokratik hakkını kullanarak iktidar ve muhalefete gerekli tavrı göstermeleri çağrısında bulundu. Ekmen, halkla beraber siyaset yapmanın önemini vurguladı ve DEVA belediyeciliğinde buluşma çağrısı yaptı.

"HALKLA BERABER SİYASET YAPMAYA İNANDIK"

"Siyaseti hiçbir zaman sırça köşklerden, parti binalarından ibaret görmedik. Her zaman halk için halkla beraber siyaset yapmak gerektiğine inandık. Bu inançla hiç durmadan yorulmadan çalışmaya, güzel ülkemizin karış karış her yanını dolaşmaya devam ediyoruz." diyen Ekmen, birçok vatandaşımızla buluştuğunu; kimiyle göz göze geldiğini, kimiyle selamlaştığını, kimiyle çay içtiğini, sohbet ettiğini ifade etti.

"İKTİDARA VE MUHALEFETE SARI KART GÖSTERELİM"

Acıyı da sevinci de sokaklarda beraber yaşadık. Bu yolculukta birbirimize olan sevgimizi gördük. Türkiye'nin DEVA'ya olan ihtiyacını gördüğümüz gibi." diyen Ekmen, seçmene şu çağrıda bulundu: Gelin bu yerel seçimlerde liyakatsizliği, rantı, kötü düzeni yırtıp atalım. Tertemiz, dürüst ve liyakatli DEVA belediyeciliğinde buluşalım. Şimdi sokaktaki destekleri oya dönüştürelim, iktidara da muhalefete de sarı kartı gösterelim."