Babacan'ın canlı yayınında 'Erdoğan' sloganları - Son Dakika
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Babacan'ın canlı yayınında 'Erdoğan' sloganları

11.08.2022 15:59
Babacan'ın canlı yayınında 'Erdoğan' sloganları

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de katıldığı canlı yayın öncesi ve sırasında AK Partili gençlerin protestosu ile karşılaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de katıldığı canlı yayın öncesi ve sırasında AK Partili gençlerin protestosu ile karşılaştı. Babacan'ın asansöre binmesine engel olan gençler, canlı yayının yapıldığı stüdyonun önünde 'Erdoğan' sloganları attı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Denizli'de faaliyet gösteren Pamukkale TV'nin canlı yayınına konuk oldu. Babacan'ın canlı yayına katılacağını öğrenen AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, televizyon binasının üst katında bulunan AK Parti Denizli Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplandı. DEVA Partisi heyetinin binaya gelmesiyle birlikte protestolarına başlayan partili gençler, ilk önce üst katlardan asansörü tutarak Babacan'ı merdivenden yukarıya çıkmak zorunda bıraktı.

Merdivenlerde toplanarak Babacan'ı yayının yapılacağı Pamukkale TV'ye girinceye kadar yuhalayan gençler, yayın boyunca da üst kattan ses sisteminden müzik açıp sloganlar atarak Babacan'ın programını engellemeye çalıştı. Üst kattan gelen şiddetli gürültüye rağmen yayını tamamlayan Ali Babacan, televizyondan ayrılıp aracına ulaşıncaya kadar da protestolara maruz kaldı. Kendisini yuhalayan ve "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atılan Babacan, kendisini protesto eden gençlere selamlayarak tepki gösterdi. Polis, AK Parti il ve televizyon stüdyolarının bulunduğu bina önünde toplanan DEVA partili gençler ile bina içerisindeki AK Partili gençleri karşı karşıya getirmemek için büyük mücadele verdi.

Binaya girişinden canlı yayın sona erinceye kadar engellemelerle karşılaşan Babacan, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında binadan ayrılabildi. Babacan, binadan ayrılırken yaşananlara, "Biz DEVA Partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir güç halktan daha güçlü değildir. Halkın iradesinden daha güçlü bir güç tanımadık. Böylece yolumuza devam ediyoruz. Halkımızın da artık çok şükür bizim arkamızda olduğunu gayet iyi görüyoruz" sözleriyle tepki gösterdi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Babacan'ın canlı yayınında 'Erdoğan' sloganları - Son Dakika

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