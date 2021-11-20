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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hiçbir ittifakın içinde değiliz - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hiçbir ittifakın içinde değiliz

20.11.2021 16:23

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 3'ncü ittifak tartışmalarıyla ilgili son noktayı koydu. Ali Babacan, "İttifak veya koalisyon şu anda bunların hiçbirisi bizim gündemimizde değil. Biz hiçbir ittifakın içinde değiliz. Bizim şu an hiçbir ittifakta olma gibi bir durumumuz yok ama seçim günü yaklaşırken bütün alternatiflere bakacağız" açıklamalarında bulundu.

Siyaset gündeminin en fazla tartışılan konularından biri, Cumhur ve Millet İttifakı'nın dışında bir ittifak kurulup kurulmayacağı. Önceki gün sol partilerin yeni bir ittifak içinde olduğu iddia edilirken, DEVA lideri Babacan ise kendilerinin 3'ncü bir ittifak çalışmasında olmadıklarını dile getirdi.

3'NCÜ İTTİFAK SORUSUNU CEVAPLADI

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin İl Başkanlığı Kongresi'ne katılmak üzere Sivas'a geldi. Kentte otelde sabah kahvaltısında basın mensupları ile buluşan Ali Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bullundu. Babacan, parti olarak hem teşkilatlanma hem de yapacakları çalışmaların hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi.

3'ncü ittifak kurulacak mı? DEVA lideri Babacan tartışmalara son noktayı koydu: Hiçbir ittifakın içinde değiliz

"ŞU AN İTTİFAK ÇALIŞMAMIZ YOK"

Babacan, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile birlikte 3'lü ittifak kurulup kurulmayacağı sorusu üzerine ise şöyle konuştu

"İttifak veya koalisyon şu anda bunların hiçbirisi bizim gündemimizde değil. Biz hiçbir ittifakın içinde değiliz. Bizim şu an hiçbir ittifakta olma gibi bir durumumuz yok ama seçim günü yaklaşırken bütün alternatiflere bakacağız. Yani tek başımıza mı gireriz, ittifak içinde mi oluruz veya cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendi adayımızla mı çıkarız ya da başka partilerle ortak bir aday üzerinde mi mutabık kalırız; bunlarla ilgili hiçbir kararımız yok.

"PARTİ İÇİNDE DAHİ GÖRÜŞMÜYORUZ"

Bunları kendi partimizin içinde dahi görüşmüyoruz. Kendi içimizde dahi 'Şöyle mi yapsak, aday kim olsun' falan türü şeyler hiç konuşmuyoruz. Çok erken olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar erken bir şekilde bu konuların gündeme gelmesinin de Türkiye için iyi olmadığını düşünüyoruz."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hiçbir ittifakın içinde değiliz

Millet İttifakı, Deva Partisi, Ali Babacan, Koalisyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hiçbir ittifakın içinde değiliz - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hiçbir ittifakın içinde değiliz - Son Dakika
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