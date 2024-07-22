DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmede Türkiye'nin önemli meseleleri ve çözümü için siyasetçilere düşen görevler konuşuldu. Ayrıca, güçler ayrımına dayanan bir anayasaya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

22.07.2024 17:47
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Babacan'ı, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu karşıladı.

Basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Babacan ve Dervişoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, ziyarette Türkiye'nin önemli meselelerini konuştuklarını ve bu sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin önemli problemleri olduğunu belirten Dervişoğlu, bu problemlerin çözülebilmesi noktasında da önemli kararlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dervişoğlu, "Siyasetin, bu alanda kendi üzerine yüklenmiş sorumluluktan kaçabilme ihtimali de yok. Dolayısıyla hangi sorunla karşı karşıyaysak o sorunun çözümü noktasında siyaset mekanizmasına ve siyasetçilere önemli görevler düşüyor." dedi.

"Güçler ayrımına dayanan anayasaya ihtiyaç olduğunu savunmaya devam edeceğiz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan da iktidarın makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmeleri vurgulayarak ekonominin tümünde düzelme olacak havası oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, mevcut uygulamalar ile yapısal reform ve sosyal ayağı olmayan bir programla ülkedeki ekonomik sorunların çözülmeyeceğinin görüldüğünü söyledi.

Görüşmelerdeki diğer konu başlığının ise anayasa olduğunu aktaran Babacan, parti olarak kuruldukları ilk günden bu yana ülkenin güçlendirilmiş parlamenter sistemle yönetilmesini gerektiğini ve anayasal kurgunun da buna göre yapılması gerektiğini savunduklarını dile getirdi.

Babacan, İYİ Partinin de bu yönde açık bir tutumu olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla bütün bu anayasa çalışmalarında parlamenter sistemi vurgulayan, ülkenin gerçek anlamda güçler ayrımına dayanan ve denge denetleme sisteminin sağlam bir şekilde dercedildiği bir anayasaya ihtiyacı olduğunu hep beraber savunmaya devam edeceğiz. Tabii ki bir çalışma davetine önyargısız bir şekilde, Meclis Başkanının da iyi niyetine güvenerek katılmış durumdayız." dedi.

İktidarın, anayasayı uygulamayla ilgili sorunu olduğunu savunan Babacan, şunları söyledi:

"Mevcut anayasa hükümlerine, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymama, saygı duymama eğilimi var. Dolayısıyla bu soru işareti olduğu gibi ortada duruyor, iktidar anayasayı bağlayıcı bir hukuk normu olarak görüyor mu görmüyor mu? Eğer görüyorsa bunu fiiliyatta ortaya koyması lazım. Yok görmüyorsa o zaman anayasayı konuşmanın, anayasa üzerinde çalışmanın pek bir fayda getirmeyeceğini de görüyor olmamız lazım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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