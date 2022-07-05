DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Kadın ve Sağlık" ile "Kadın ve Kültür-Sanat" raporlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Kadın ve Sağlık" ile "Kadın ve Kültür-Sanat" raporlarını açıkladı Açıklaması

05.07.2022 11:52
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Kadın ve Sağlık" ile "Kadın ve Kültür-Sanat" raporlarını açıkladı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kadınların gündelik hayatta her türlü psikolojik baskıyla karşı karşıya kaldığını, dolayısıyla kadınların ruh sağlığını koruyan politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kadınların gündelik hayatta her türlü psikolojik baskıyla karşı karşıya kaldığını, dolayısıyla kadınların ruh sağlığını koruyan politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla "DEVASAL Çözümler Çalıştayları"nın "Kadın ve Sağlık", "Kadın ve Kültür-Sanat" başlıklı raporlarını paylaştı.

Nüfusun yarısının kadın olduğunu, kadının hayatının kolaylaşmasıyla Türkiye'nin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla daha zengin, mutlu ve adil bir toplum olacağını anlatan Babacan, kadın sağlığını korumayı, toplum sağlığını korumanın ayrılmaz parçası gördüklerini söyledi.

Kadınlar için koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Babacan, "Kadına özgü sağlık sorunlarında önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmamız çok önemli bir hedef olarak karşımızda. Kadınlar, gündelik hayatta her türlü psikolojik baskıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Dolayısıyla kadınların ruh sağlığını koruyan politikalar geliştirmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Kadınlara psikolog ve diyetisyen hizmeti vererek kadın sağlığını desteklemek istediklerinin altını çizen Babacan, "Devlet imkanlarını çocuk yaşta evlilikleri engellemek için seferber etmemiz gerekiyor. Bu nedenle kız çocuklarını ve ailelerini seminerler ve eğitimlerle bilinçlendiren, gerektiğinde psikolojik destek sağlayan adımlara da oldukça önemli görüyoruz." dedi.

Kadınların sağlık ve kültür-sanat alanında varlığını güçlendirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Babacan, "Uluslararası arenada Türkiye'nin görünürlüğünü kadın sanatçılar ve kültür temsilcileriyle güçlendirmek önemli bir çalışma alanımız." ifadesini kullandı.

Türkiye'de ifade özgürlüğünün çok ciddi ölçüde kısıtlanmış durumda olduğunu savunan Babacan, "Kültür ve sanatta ifade özgürlüğünü kısıtladığınız anda aslında kültür ve sanat alanının hemen hemen tamamını kapatıyorsunuz. İnsanlar kendini ifade etmekte korkuyorsa, bir baskı hissediyorsa sanat üretmek çok zor olur. Sanatçının kendini çok özgür hissetmesi gerekiyor ki tüm yaratıcılığını ortaya koyabilsin. Baskı ve tehdit altında sanat olmaz. Nitekim Türkiye'de olmuyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Deva Partisi, Ali Babacan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 'Kadın ve Sağlık' ile 'Kadın ve Kültür-Sanat' raporlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Kadın ve Sağlık" ile "Kadın ve Kültür-Sanat" raporlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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