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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen: Büyükşehirlerde CHP'ye destek konusunda uzlaşı teklifine göre hareket edeceğiz - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen: Büyükşehirlerde CHP'ye destek konusunda uzlaşı teklifine göre hareket edeceğiz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen Haberler.com YouTube kanalına konuştu. Ekmen, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde farklı bir durum oluşmaması halinde aday çıkaracaklarını ancak CHP'den gelecek bir teklifin de değerlendirmeye alınabileceğini söyledi.

23.01.2024 - 12:44,
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ekmen, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili büyükşehirlerde CHP'ye destek konusunda gelen uzlaşı teklifine göre hareket edeceklerini; ancak genel tutumlarının 81 ilde aday çıkarmak olduğunu belirtti. Ekmen, İstanbul ve Ankara'da aday çıkarıp çıkarmamasıyla ilgili tüm il ve ilçelerden aday çıkarma kararı aldıklarını ancak bir uzlaşı zemini bulunması halinde büyükşehirlerde aday çıkarmayacaklarına işaret etti.

"ADAYLARDA 3 KRİTER ARIYORUZ"

İstanbul ve Ankara özelinde nasıl bir aday profilinin tercih edileceği sorusuna yanıt veren Ekmen, siyasette birkaç temel kriterleri olduğunu belirtti. Bu kriterleri; iyi bir insan olması, hangi işe mensupsa işini iyi bilmesi, demokrat olmasına dikkat etmesi olarak sıraladı. Ekmen, kriterlerini "İyi, ehil ve demokrat insan" olarak nitelerken adayda belediyeciliğin temel meselelerine vakıf olmasının da önemli olduğunu vurguladı.

"ETİK KURALLAR BİLDİRGESİ İMZALATIYORUZ"

DEVA Partisi'nin bir yerel yönetimler eylem planı olduğunu belirten Ekmen, belediye başkanlığını kazanan adaylarının bu eylem planını dikkate alacağını söyledi. Türk siyasi tarihinde ilk kez adaylara "Etik Kurallar Bildirgesi" imzalattıklarını açıklayan Ekmen, başkan adayının kazandığı takdirde yetkilerini nasıl kullanacağını, kamuoyuna taahhüt ettiklerini söyledi.

"İSTANBUL VE ANKARA'DA BİZİM ADAYLARIMIZ DİKKAT ÇEKECEK"

İstanbul ve Ankara'da hem mevcut başkanların hem de AK Parti'nin adayları Murat Kurum ve Turgut Altınok gibi bilinen adayların yanında aradığını bulamayan seçmenlerde kendi adaylarının dikkat çekeceğini vurgulayan Ekmen, "İBB Başkanı İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?" sorusunu da yanıtladı. İstanbulluların bu konuda bir hafızaya sahip olduğunu söyleyen Ekmen, İmamoğlu'nun vaatleri arasında gerçekleşmeyenlerin olduğunu ancak bunda merkezi iktidarın ve belediye meclisinin etkili olduğunu hatırlattı. Buna karşın İmamoğlu'nun 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni hedefleyen yaklaşımı nedeniyle eleştirileri çektiğini belirten Ekmen, kentte yaşayanların ulaşım, altyapı, depreme hazırlık konularında en iyi değerlendirmeyi yapacaklarını söyledi.

MURAT KURUM DOĞRU ADAY MI?

Ekmen, "Murat Kurum doğru bir aday mı?" sorusuna ise Kurum'un adaylığını doğru bulmadığı yanıtını vererek iktidarın deprem üzerinden süreci ilerlettiğini; ancak 1994'ten 2019'a kadar İstanbul'u, 2002'den beri de Türkiye'yi AK Parti'nin yönettiğini hatırlattı. Kentte depremle ilgili 30 yılda yapılamayanın 5 yılda nasıl yapılacağını soran Ekmen, Murat Kurum hakkında da Emlak Konut Genel Müdürlüğü sırasında İstanbul'daki deprem toplanma alanlarının çoğunun imara açıldığını ve milyon dolarlık rezidanslar ile milyarlık AVM'ler yapıldığına işaret etti.

Mehmet Emin Ekmen açıkladı! DEVA Partisi İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak mı?

Kanal İstanbul'un, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yapılmış İstanbul'a ait bütün deprem tahliye programlarını çöpe atan bir girişim olduğunu belirten Ekmen, AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum'un bu projeyi savunduğunu ve Çevre Şehircilik döneminde Kahramanmaraş çevresinde tatbikata rağmen tedbir alınmayışı ve 6 Şubat merkezli depremlerde kurtarma ekiplerinin gecikmesi gibi durumlardan ötürü Kurum'un doğru bir aday olmadığını savundu.

DEVA PARTİSİ İSTANBUL'DAN NE KADAR OY ALIR?

DEVA Partisi'nin yerel seçimlerde İstanbul'dan ne kadar oy alacağı sorusuna yanıt veren Ekmen, ellerinde bu konuda herhangi bir veri olmadığını belirterek AK Parti'ye oy vermiş birçok seçmenin partilerine yöneleceğine dair güçlü işaretler olduğunu söyledi. Ekmen, henüz 125 adaylarını ilan ettiklerini ve hafta sonu da 100 aday daha açıklayacaklarını belirterek 20 Şubat'a kadar tamamına yakınının ilan edileceği bilgisini verdi.

DEVA PARTİSİ AK PARTİ'Yİ DESTEKLEYECEK Mİ?

31 Mart sürecinde DEVA Partisi'nin AK Parti'ye destek verme ihtimali hakkında konuşan Ekmen, partiler arasında kurumsal bir iletişimin bulunmadığına dikkat çekip destek zemininin de oluşmadığını belirtti.

14 MAYIS SEÇİMLERİ NEDEN KAYBEDİLDİ?

Son genel seçimlerin kaybedilmesinde iktidarın devlet ve medya imkanlarıyla 'beka ve terör siyaseti'nin yanında altılı masanın süreci ve aday belirleme dönemi ile çoklu başkan yardımcılığının seçmende bir güven oluşturmamasının etkili olduğunu söyleyen Ekmen, iktidarın, başarısız olduğu ekonomi konusunu, seçim stratejisiyle arka plana itmeyi başardığına işaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen: Büyükşehirlerde CHP\'ye destek konusunda uzlaşı teklifine göre hareket edeceğiz
YORUMLAR (3)
  • Abdülkadir Doğruyol: DEVA DEYİNCE AKLIMA HEP NEREDE SAĞA DEĞİLDE SOLA DEVA OLMAK İÇİN ÇIRPINAN DEVA PARTİSİ AKLIMA GELİYOR .KİMLERİN OYU İLE MECLİSE ADIM ATTINIZ KİMLERE HİZMET EDİYORSUNUZ .HANGİ YÜZLE HALKIN İÇİNE ÇIKIYORSUNUZ .BU KADARMI NANKÖRLÜK OLUR ? Yanıtla 2 17
  • süleyman hakan gökşen: CHP ile birlikte olmasaydınız Meclise girebilecek bir oy potansiyeliniz var mıydı? bence, sizlerin CHP ye her koşulda destek olmak gibi bir borcunuz var... Yanıtla 1 5
  • süleyman hakan gökşen: DEVA PARTİSİ, GELECEK PARTİSİ VE SAADET PARTİSİNİN CHP ye KOŞULSUZ DESTEK VERMESİ GEREKİR... Yanıtla 4 2

Mehmet Emin Ekmen, Deva Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen: Büyükşehirlerde CHP'ye destek konusunda uzlaşı teklifine göre hareket edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen: Büyükşehirlerde CHP'ye destek konusunda uzlaşı teklifine göre hareket edeceğiz - Son Dakika
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