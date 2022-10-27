DEVA Partisi lideri Babacan'dan dikkat çeken açıklama: 6'lı masada bunları konuşursak kavga çıkar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Babacan, 6'lı masa hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ SAĞ-SOL KAVRAMI KULLANMIYORUZ"

6'lı masanın Türkiye için yeni bir kavram olduğunu dile getiren Babacan, "İlk defa seçimlerden çok önce partiler bir araya geliyorlar ve seçimden sonra hedefler belirliyor. Bunu Türkiye ilk defa yaşıyor. 2018'de ittifak yapıldı, seçim barajının uygulanmaması içindi. Seçimden sonra ittifakın hukuki niteliği düştü. Bu sefer 6'lı masa çok farklı. Şu anda 6 parti ülkeyi beraber yönetme iradesiyle masaya oturmuş durumda. Partileri dışarıdan izleyenler için de yeni durum. Dışarıdan CHP'ye 'bunları niye sağına, soluna oturtuyorsun' diye eleştiriyorsa da diğer partiler de kendi tabanlarından sorular alıyor. Bizim üyelerimizin yüzde 20'si CHP, yüzde 10'u HDP'ye oy vermiş insanlar. Bize her türlü görüş geliyor. Biz kendimiz için sağ sol kavramını kullanmıyoruz." dedi.

"PARTİLERİN BERABERCE ÇALIŞMA MECBURİYETİ VAR"

Sözlerini sürdüren Babacan, "Türkiye'yi ayrıştıran, bölen o kadar çok kavram var ki. Mevcut partilere destek verebilirdik. Niye parti kurduk? Türkiye'ye yepyeni bir siyaset anlayışı için DEVA Partisi'ni kurduk. 6'lı masa, bir miktar daha görünür olmamızı sağladı. Bizi hiç haber yapmayan televizyon kanalları mecburen bahsediyor ama bazıları adımızı geçirmiyor. Belli bir görüşteki insanların CHP'yi eleştiriyor olması, 6'lı masa'yı eleştiriyor olmasına bakacak olursak. Bugün hiçbir siyasi parti kendi adayı ile seçime girdiğinde ilk turda yüzde 50 artı 1'i alamıyor. Bunu AK Parti'de alamadı. AK Parti'nin adayı olarak girseydi Erdoğan ilk turda kazanması imkansızdı. Partilerin beraberce çalışma mecburiyeti var. Bir parti yüzde 49 alacağım dese bile yetmiyor. 'Ben bu seçime tek başıma gireceğim' dese bile olmuyor." ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞİ KONUŞURSAK KAVGA ÇIKAR"

Burada asgari ortak müşterek arıyoruz. Her parti kendi bildiği gibi yürüse 6'lı asa olmaz. Geçmişi konuşursak anlaşmamız mümkün değil, kavga çıkar. Geçmişte anlaşmaya çalışmak da mümkün değil. Mevcut sisteme göre partiler bir araya geliyor. Seçimden sonra ülkeyi kimin yöneteceğiyle alakalı çalışmalar yapılıyor. Bu ilk defa oluyor. Biz eski parlamenter sistemde seçimlerden sonra oluşturulan birliği seçimlerden önce oluşturuyoruz. En önemli avantajı seçimlerden sonra vakit kaybetmeyeceğiz. Ülke zaman kaybetmeyecek. Adına koalisyon demek istemiyorum, çünkü kelime bayağı yıpranmış, birliktelik diyelim. Koalisyonlarda hakaret ettiğiniz genel başkanlarla oturup anlaşıyordunuz.

Açıklamalarını sürdüren Babacan, şu ifadeleri kullandı:

Birinci başlığımız demokrasiye geçiş; yani güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması. Aralık 2020'de kendi parlamenter sistem çalışmamızı bitirdik. Daha sonra diğer partilerle tur yaptık. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi diye devam ettik turumuza. Ocak 2021'de sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede 'DEVA Partisi ile CHP parlamenter sistem konusunda kararı alınmıştır' dedik. Ondan sonra zaten Millet İttifakı vardı. Onun genişletilmesi, farklı yapıyla devamıyla ilgili görüşmeler yaptık. En sonunda ortak irade oluştu, Eylül 2021'de 6 genel başkan oturdu, parlamenter sistemle ilgili bir ortaklaşma başladı. Bu birinci işimizdi.

"ÇALIŞMALARIMIZDA TAM 32 BAŞLIK BELİRLEDİK"

Geçiş sürecinin yol haritasıyla ilgili süreç başlattık. Ben sessiz bir tur yaptım. 5 genel başkanı ziyaret ettim. Bundan sonraki süreçle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Sonra geçiş sürecinin yol haritası konusunda ortak karar aldık. Temel politika alanlarda ortak çalışmaları ilan edeceğiz dedik. İlk seçimden parlamenter sisteme kadar geçene kadar nasıl yönetileceğiz? Cumhurbaşkanı tam yetkili olarak seçildi. Ama ortak aday. Mesela 5 yıl kafama estiği gibi yöneteyim dememeli değil mi? Mutabakatla yürütecek geçiş süreci tasarlamamız gerekiyor. 32 başlık belirledik, siyasi patilerle paylaştık. Hep beraber bunu çalışalım, seçimlerden sonra geçiş sürecinde ülke nasıl yönetilecek hep beraber karar verelim dedik. Yürütme boyutu var, yasama boyutu var. Cumhurbaşkanı atama yetkilerini, düzenleme yetkilerini nasıl kullanacak?

"ORTAK ADAY VE 6 PARTİ BENZER ŞEYLERİ SÖYLEMELİ"

İlk toplantı 12 Şubat 2022'ydi. 1 sayfalık açıklamada ittifak kelimesi tartışıldı. Biz ittifak kelimesini istemedik. Bir geçiş süreci, iki temel konularda uzlaşı sağlandıktan sonra ortak aday konusunda zemin hazır olacak. O noktada adına ittifak demek kolay bir iş. Bir de ne yapacağımız var. Seçimlerden sonra ilk günden itibaren icraat ne olacak. Biz DEVA olarak 15 alanda eylem planı açıkladık. Gün gün ne yapılacağı belli. Hepsini açıkladık. Bütün bunları çalıştık. En son madenciliği ve 3 gün içinde kültür sanatı açıkladık. 22 alanda eylem planları tamamlayacağız. Son toplantımızda bütün çalışmalarımızı masaya koyduk. 1 ayda çalışmalarımızın tamamını bitiriyoruz. Her parti kendi çalışmasını koyuyor. Mesela tarımla ilgili 56 madde var. Mutabık kalacağımız 3-5 sayfa ortak politika dökümanı olması gerekiyor. Ortak adayın ve 6 partinin de benzer şeyleri söylemesi lazım.

"EN ZOR KONULARDA YAKIN OLDUĞUMUZU GÖRDÜK"

Adaylık en son konu. Bugün konuştuğumuz zaman adayları hep geçmişi, kimliği tartışılıyor. Yanlış tartışma oluyor. Aday kim olursa olsun, yapacağı aynı şey olacak. Kimliği, geçmişi, ideolojisinden öte ortak aday bu ülke için neler yapacağını anlatacak. Avrupa'daki başarılı örnekleri tek tek inceledik. 6 parti biraraya geliyor, kolay değil. Farklı teşkilatlar. Yarınlar için ortak politika seti hazırlıyorsunuz. En çok korktuğumuz konulardan birisi göçtü. Farklı farklı fikirler vardı. DEVA Partisi olarak Göç Eylem Planı olarak açıkladık. Nasıl dönecekler, motivasyonları ne olacak? Bizden sonra iki parti daha çalışma yaptı. Birbirlerine o kadar çok benziyor ki. Aklın yolu bir. 3 parti açıkladı bugüne kadar. Birbirine çok yakın şeyler. En çok korktuğumuz alanda bile 3 partinin çok yakın olduğunu görmüş olduk. Daha sık toplanmak iyi de olur fakat herkesin programı o kadar yoğun ki, hemen ortak tarih belirlemek kolay olmuyor. Kasım ayında ortak bir tarih belirlemek için ev sahibi olarak 2. turun ikinci toplantısını yapacağız.