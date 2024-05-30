DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu\'nu eleştirdi

Politika

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu ile kurulacak vakıf için belirlenen amaçların tümünün Dışişleri Bakanlığının görev alanına girdiğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulu aşamasındaki görüşmelerinde dile getirdikleri hususların iktidar grubu tarafından değerlendirilmediğini öne sürdü.

Teklifin tali komisyon olarak TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülmesi ve Anayasa'ya aykırılık itirazlarının dikkate alınmadığını savunan Şahin, iktidar yetkililerinin de kanunun içeriğinden bihaber olduğunu iddia etti.

Kanunla kurulacak vakfa ticari faaliyetlerde bulunma yetkisi tanındığını dile getiren Şahin, "Kanunun bütünü incelendiğinde kurulmak istenen vakıf için belirlenen amaçların tümünün Dışişleri Bakanlığının görev alanına girdiğini zaten görüyoruz." dedi.

Şahin, Dışişleri Bakanlığı dışında bir vakfın kurulmasının yurt dışında ikili bir temsil durumu yaratması açısından ciddiyetsiz bir temayül ortaya çıkaracağını ileri sürerek, "Dün gece Meclis'te yasalaşan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu'na ilişkin Meclis kararının, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından geri çevrilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüleri ve iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını, komisyon başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine Şahin, "Bu kadar vahim bir tablo sadece 'soruşturma başlattık, komisyon başkanlığı görevinden aldık'la geçiştirilemez. Adalet Bakanı da HSK'nin başkanı olarak bu işin üzerine gitmeli, onunla birlikte o fotoğraf karesinde yer alanlardan da hesap sormalı." diye konuştu.