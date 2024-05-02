DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, yeni anayasa görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, yeni anayasa görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu

DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, yeni anayasa görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başlattığı yeni anayasa görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, DEVA Partisi olarak iktidarın taleplerine karşılık bulamayacaklarını belirtti. Ayrıca, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasının anayasal hakların ihlali olduğunu savundu ve tasarruf konusunda kamu kurumlarında samimi bir şekilde yapılmadığını ifade etti.

02.05.2024 13:23
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başlattığı yeni anayasa görüşmelerine ilişkin, "15 milletvekiliyle DEVA Partisi olarak bizden iktidarın bu talepleri karşılık bulamayacaktır." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasının anayasal hakların ihlali olduğunu savunarak, "Taksim Meydanı'nı özgürleştirmek, Taksim Meydanı'nda etkinliklerin yapılmasını sağlamak iktidarın olmazsa olmaz göreviydi." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yeni anayasa görüşmeleri kapsamında CHP'yi ziyaret ettiğini, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi Meclis gruplarını da bugün ziyaret edeceğini ifade eden Şahin, "TBMM Başkanı sıfatıyla bu ziyaretleri gerçekleştiriyorsa bir usul vardır TBMM'de; ya grubu en fazla sayıdaki siyasi partiden başlarsınız ya da en azdan başlayıp iktidar partisinde sonlandırırsınız görüşmeleri." değerlendirmesinde bulundu.

İdris Şahin, yeni anayasa görüşmelerinin gündem değiştirmeye matuf turlar olduğunu ileri sürerek, "Turpun büyüğünün heybede olduğu, ne yapmak istediklerini, anayasa içeriğinde ne arzu ettiklerini önümüzdeki süreç içerisinde kamuoyuyla paylaşacakları noktasında bir kanaatim var. İşin özünü bugün konuşmayacaklar, bugün sadece zarfı konuşacaklar." ifadelerini kullandı.

"Millet sofrasına ekmek götürmekte zorlanırken iktidar değirmenine su taşımanın muhalefet açısından bir utanç olacağını" söyleyen Şahin, "15 milletvekiliyle DEVA Partisi olarak bizden iktidarın bu talepleri karşılık bulamayacaktır." dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin, Türkiye'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı "soykırım" davasına müdahillik talebinde bulunmasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı makam aracına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Şahin, "Cuma vaazlarında tasarruf telkin ediyorsanız ilk önce sizin uygulamanız gerekir." ifadelerini kullandı.

Şahin, TBMM dahil olmak üzere kamu kurumlarında samimi bir şekilde tasarruf yapılmadığını savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, yeni anayasa görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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