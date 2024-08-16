DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Orman Bölge Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri nedeniyle orman yangını müdahale ekiplerinin iptal edildiğini açıkladı

Politika

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, "Orman Bölge Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri nedeniyle haziran ayında iki tane ormanda yangına müdahale ekibi ve ekipmanların ihalesinin iptali sağlanmış." dedi.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerin mağduriyetinin devam ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya gibi depremden etkilenen illerdeki vatandaşların mağduriyetlerinin devam ettiğini ifade eden Karatutlu, "6 Şubat (2023) depremlerinin ardından hala binlerce insan konteynerde. Güneş altında klimasız hatta susuz. Sık sık elektriğin gittiği bir ortamda yaşıyorlar. Hiçbir kamu kuruluşu bilgi vermek adına bile vatandaşı dikkate almadı. Vatandaşı bilgilendirme adına herhangi bir kurumsal yapı kurmadılar. Dolayısıyla vatandaş belirsizlik içerisinde hem psikolojik hem maddi kaygılarla birlikte gelecek kaygısı taşıyarak hayatını idame ettiriyor." diye konuştu.

Karatutlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller dışındaki diğer illerin depremi unuttuğunu iddia ederek depremi yaşayan yerlerdeki evlere vatandaşa bilgilendirme yapılmadan "Rezerv Alan Yasası" kapsamında tebligatla el konulduğunu, depremden sonra ödeneceği belirtilen maddi kayıpların ödenmediğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın oldukça fazla ormanlık alana sahip olduğunu belirten Karatutlu, "Maalesef orman yangınlarımız da bu bölgede bu yaz arttı. Elime iki belge geçti. Bir tanesi Göksun, bir tanesi Andırın. Orman Bölge Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri nedeniyle haziran ayında iki tane ormanda yangına müdahale ekibi ve ekipmanların ihalesinin iptali sağlanmış. Düşünebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Karatutlu, yasal anlamda Kahramanmaraş'ta halka tahsis edilen arazilerin organize sanayi bölgesi yapılmasına ve tahsis işlemlerinin önceden gerçekleştirilmesine tepki göstererek şöyle konuştu:

"2016 ile 2021 arasında buranın mütevelli heyeti üyelerinin kendilerine, akrabalarına 100'er dönüm, 200'er dönüm yer almış. Hatta bir firma yan firmalarıyla birlikte 100 dönüm yer almış. Hem de Gaziantep Maraş yolunun hemen önünü kendine tahsis etmiş. Buradan konuyla ilgili soru önergesi verdim. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına uyarıda bulunuyorum. Biz Kahramanmaraş halkının milletvekili olarak her zaman buna karşı duracağız. Bununla ilgili yargı yolunu, idari yolu, bütün yolları deneyeceğiz. Herkes bu tahsisten adil bir şekilde yararlanacak."