DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Orman Bölge Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri nedeniyle orman yangını müdahale ekiplerinin iptal edildiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Orman Bölge Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri nedeniyle orman yangını müdahale ekiplerinin iptal edildiğini açıkladı

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Orman Bölge Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri nedeniyle haziran ayında iki tane ormanda yangına müdahale ekibi ve ekipmanların ihalesinin iptali sağlandığını belirtti. Karatutlu ayrıca, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki mağduriyetin devam ettiğini ifade etti.

16.08.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, "Orman Bölge Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri nedeniyle haziran ayında iki tane ormanda yangına müdahale ekibi ve ekipmanların ihalesinin iptali sağlanmış." dedi.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerin mağduriyetinin devam ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya gibi depremden etkilenen illerdeki vatandaşların mağduriyetlerinin devam ettiğini ifade eden Karatutlu, "6 Şubat (2023) depremlerinin ardından hala binlerce insan konteynerde. Güneş altında klimasız hatta susuz. Sık sık elektriğin gittiği bir ortamda yaşıyorlar. Hiçbir kamu kuruluşu bilgi vermek adına bile vatandaşı dikkate almadı. Vatandaşı bilgilendirme adına herhangi bir kurumsal yapı kurmadılar. Dolayısıyla vatandaş belirsizlik içerisinde hem psikolojik hem maddi kaygılarla birlikte gelecek kaygısı taşıyarak hayatını idame ettiriyor." diye konuştu.

Karatutlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller dışındaki diğer illerin depremi unuttuğunu iddia ederek depremi yaşayan yerlerdeki evlere vatandaşa bilgilendirme yapılmadan "Rezerv Alan Yasası" kapsamında tebligatla el konulduğunu, depremden sonra ödeneceği belirtilen maddi kayıpların ödenmediğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın oldukça fazla ormanlık alana sahip olduğunu belirten Karatutlu, "Maalesef orman yangınlarımız da bu bölgede bu yaz arttı. Elime iki belge geçti. Bir tanesi Göksun, bir tanesi Andırın. Orman Bölge Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri nedeniyle haziran ayında iki tane ormanda yangına müdahale ekibi ve ekipmanların ihalesinin iptali sağlanmış. Düşünebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Karatutlu, yasal anlamda Kahramanmaraş'ta halka tahsis edilen arazilerin organize sanayi bölgesi yapılmasına ve tahsis işlemlerinin önceden gerçekleştirilmesine tepki göstererek şöyle konuştu:

"2016 ile 2021 arasında buranın mütevelli heyeti üyelerinin kendilerine, akrabalarına 100'er dönüm, 200'er dönüm yer almış. Hatta bir firma yan firmalarıyla birlikte 100 dönüm yer almış. Hem de Gaziantep Maraş yolunun hemen önünü kendine tahsis etmiş. Buradan konuyla ilgili soru önergesi verdim. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına uyarıda bulunuyorum. Biz Kahramanmaraş halkının milletvekili olarak her zaman buna karşı duracağız. Bununla ilgili yargı yolunu, idari yolu, bütün yolları deneyeceğiz. Herkes bu tahsisten adil bir şekilde yararlanacak."

Kaynak: AA

İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş, Orman Yangını, Kahramanmaraş, Deva Partisi, Deva Partisi, Milletvekili, Çevre, Doğa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Orman Bölge Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri nedeniyle orman yangını müdahale ekiplerinin iptal edildiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
11:10 Adı ’Aşk Adası’ ama ahlaksızlık diz boyu Biri bu rezilliğe dur desin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 13:34:42. #1.13#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Orman Bölge Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri nedeniyle orman yangını müdahale ekiplerinin iptal edildiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement