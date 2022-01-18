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DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı - Son Dakika

DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı

18.01.2022 17:38

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun bir şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva'ya yönelik ifadeleri, tepkilere neden oldu. Bazı kesimler Aksu'ya tepki gösterirken, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan destek verdi. Ancak Babacan'a partisinden tepki geldi. DEVA Partisi Elazığ Kovancılar İlçe Başkanı Adem Sağır, Genel Başkan Babacan'a tepki göstererek, görevinden ayrıldı.

Şarkıcı Sezen Aksu'nun bir şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret içerdiği belirtilen sözleri, bir anda gündeme oturdu. Aksu'nun ifadelerini sert eleştirenler kadar normal bulanlar da oldu. DEVA Partisi Ali Babacan'ın Aksu'ya dün sosyal medya hesabı üzerinden verdiği destek ise partisinde görüş ayrılığına neden oldu.

BABACAN'IN AKSU'YA DESTEK MESAJI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

Kovancılar'da DEVA Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Adem Sağır, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle tepki gösterilen Sezen Aksu'ya destek mesajı atmasının ardından partisinden istifa etti.

DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı
DEVA Partisi İlçe Başkanı Adem Sağır

"DEVLETİN BEKASI HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"

Sağır, "Dün akşam Genel Başkanımızın Twitter üzerinden bir paylaşımı var. Bizler de bu paylaşıma duyarsız kalmak istemedik. Şerefli ve onurlu duruş her zaman bizler için çok önemlidir. Sizlerden ricam hakkınızı bizlere helal etmenizdir. Elimizden geldiğince partimizi en iyi şekilde temsil ettik, devletimizin bekası bizim için her şeyden üstündür. Devletin bekasını esas bilip ölene kadar devletimiz için mücadele etmeye edeceğiz. Bulunduğum DEVA Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.

BABACAN NE DEMİŞTİ?

Aksu'ya sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımı yapan Babacan, ''Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez'' ifadelerini kullanmıştı.

DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı
YORUMLAR (4)
  • Mustafa KAZAN: Senin gibi birini ilçe başkanı yapanlarda kabahat..müslümanlık sana kaldı sanki..kişilik olsa zaten önce il başkanına danışır öyle istifa edersin.. kafana göre medyatik olmak sana hicbir şey kazandırmaz..beka dan ne anlıyorsun sanki de..istifana kılıf yapıyorsun boş adam..senin gibiler zaten ülkeyi bu hale getirdi beka diye diye..atık ve gereksiz insanlar derhal ayrılmalı..tüm partilerden ama..sadece deva dan değil. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Deva Partisi, Kovancılar, Sezen Aksu, Hisarcık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi'nde Sezen Aksu istifası! Babacan'ın destek mesajına tepki gösterip, görevini bıraktı - Son Dakika
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