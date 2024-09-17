Deva ve Gelecek Partisi Birleşme Görüşmeleri - Son Dakika
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Politika

Deva ve Gelecek Partisi Birleşme Görüşmeleri

Deva ve Gelecek Partisi Birleşme Görüşmeleri

Ali Babacan, Deva ve Gelecek Partisi arasında birleşme görüşmelerinin olumlu ilerlediğini belirtti.

17.09.2024 16:51
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda Deva Partisi ile Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Biz sürece olumlu bakıyoruz. Birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan beraberindeki heyet ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. İki liderin 1 saat süren görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Babacan ve Erbakan görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkana ve heyetine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Biz de inşallah bir iade-i ziyareti planlayacağız, gerçekleştireceğiz. Buradaki görüşmede doğal olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ele alındığı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Siyasi gelişmeler, özellikle ekonomi sıkıntılar ele alındı. Sayın Başkanın ekonomi yönetimi konusundaki tecrübesi dolayısıyla da kendisinden önemli bilgiler aldık. Bir fikir alışverişinde bulunduk. ve yine kendisinin ifade ettiği gibi bundan sonra Deva Partisi ve Yeniden Refah Partisi arasında görüşmelerin daha sık bir şekilde devam etmesi, diyaloğun arttırılması yönünde bir karara vardık. Bu ziyaretin hayırlı olmasını, hayırlara getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Misafirperverlikleri için Fatih Erbakan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini ifade eden Ali Babacan, "Türkiye'nin sorunları gerçekten çok büyük. Gittikçe de büyüyor. Böylesine hızlı büyüyen sorunların çözümü için çok daha yoğun bir istişare ve çok daha yoğun bir görüş alışverişinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Siyasi partilerin birbirleriyle yaptıkları temaslar, görüş alışverişi hem sorun tespiti hem de sorunların aşılmasıyla ilgili çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte Yeniden Refah Partisi ve Deva Partisi arasındaki temasların daha sıklaştırılması, diyaloğun iki parti arasında sıhhatli bir şekilde işlemesi ve muhtemel iş birliği alanlarında önümüzdeki süreç içerisinde görüşülmesiyle ilgili değerlendirmeler yaptık" dedi.

'SÜRECİ OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUZ'

Ali Babacan, partisinin Gelecek Partisi ile birleşme konusu ile ilgili, "Şu anda Deva Partisi ile Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Bu görüşme trafiğinin amacı da iki parti arasında birleşmenin mümkün olup olmayacağı. Süreç devam ettiği için bu sürecin detaylarıyla ilgili bugünden bilgi vermemiz, bugünden şöyle olur, böyle olmaz diye fikir ortaya koymamızın da doğru olmadığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla biz sürece olumlu bakıyoruz. Birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ama süreç devam ettiği için olur mu, olmaz mı, ne zaman sonuçlanır, modaliteleri nasıl olur? Bununla ilgili bugünden bir şey söylememiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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