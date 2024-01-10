Devlet Bahçeli, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mesleğinin ahlaki ve etik ilkelerine bihakkın riayet eden, sorumluluk şuuruyla çalışmalarını sürdüren bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevini icra ederken hayatlarını kaybeden gazetecilerimize Cenabıallah'tan rahmetler diliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, bilgi ve haberin doğrusunu öğrenmenin hem vatandaşlık hem de insan hakkı olduğunu belirterek, "İnsan, kitle iletişim araçları vasıtasıyla devamlı surette kendisini ilgilendiren veya ilgilendirebilecek konularda ya bilgi ya da haber almak ister. Bilgi ve haberin doğrusunu öğrenmek hem vatandaşlık hakkı hem de insan hakkıdır. Gaflara, çarpıtmalara, dezenformasyonlara, kasten atlanılan gerçeklere, yalan iddialara ve yanlış yönlendirmelere tevessül ve teşebbüs etmeyen gazeteciler her zaman saygıyı hak etmektedir. Mesleğinin ahlaki ve etik ilkelerine bihakkın riayet eden, sorumluluk şuuruyla çalışmalarını sürdüren bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevini icra ederken hayatlarını kaybeden gazetecilerimize Cenabıallah'tan rahmetler diliyorum. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana geçen 94 gün içinde, İsrail'in Gazze'deki seri katliamlarında can veren 112 gazetecinin de acısını paylaşıyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bıçaklı saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta ile camii cemaatinden Bilal Erdem'e şifa dileklerini ileten Bahçeli, "Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum" dedi.