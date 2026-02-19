Dijital Mecralarda Çocukların Korunması - Son Dakika
Dijital Mecralarda Çocukların Korunması

19.02.2026 16:42
Nazım Elmas, dijital politikaların merkezine çocukların güvenliğini yerleştirmeli.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "Dijital mecralara ilişkin politikalar geliştirilirken çocuğun üstün menfaati ilkesi göz önünde bulundurularak, çocuklar bu politikanın merkezine yerleştirilmeli." dedi.

Elmas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Hasan Küçük ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi bazı milletvekillerinin de yer aldığı görüşmede Komisyon'un kurulduğu günden itibaren sosyal medyada Türkiye'nin lehine olabilecek çalışmaları gündeme getirdiğini belirten Elmas, daha önce Türkiye'de sosyal medya platformlarının temsilcilerinin bulunmadığını, Komisyon'un çalışmalarıyla Türkiye'de temsilci bulundurmasına vesile olduğunu vurguladı.

İnternetin gelişmesiyle ekonomik suç alanında öne çıkan ihlal yöntemleri arasında kumar, bahis ve şans oyunlarının başı çektiğini ifade eden Elmas, ulusal ve uluslararası şirket kurularak bireylere kumar, bahis ve şans oyunu imkanı sunulduğunu dile getirdi. Elmas, bu alana devletlerin duyarsız kalmadığını, yerel mevzuatlarda bahse konu alanlarda hukuki düzenlemeye gidildiğini söyledi.

Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin interneti bilginin ana dağıtım mecrası haline getirdiğini vurgulayan Elmas, bu durumun müzik, sinema, güzel sanat ve kitap gibi telife konu fikri ürünleri derinden etkilediğini söyledi. Elmas, "Hukuki açıdan düzenlemesi gereken alanların başında hiç şüphesiz fikir ve sanat eserleri kapsamında telif hakları gelmekte." dedi.

Elmas, internette telif hakkının korunmasının öncelikli olarak göz önünde bulundurulması gereken bir zorunluluk olduğunu belirtti.

"Siyasetçilere görev düşüyor"

Dijital teknolojinin barındırdığı tehlikelerin çocukları olumsuz etkilediğini dile getiren Elmas, "Dijital mecralar, çocukların istismar, sömürü, çocuk ticareti, siber zorbalık ve uygunsuz materyallere maruz kalma da dahil olmak üzere çevrimiçi risklerle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle dijital mecralara ilişkin politikalar geliştirilirken çocuğun üstün menfaati ilkesi göz önünde bulundurularak, çocuklar bu politikanın merkezine yerleştirilmeli." diye konuştu.

Elmas, çocukların her türlü istismara ve şiddete karşı korunmasının devletin görevi olduğuna işaret ederek, "Yarının teminatı olan çocukların korunması amacıyla sosyal medya erişiminde yaş sınırlaması başta olmak üzere yapılacak çalışmalarda, diğer paydaşlarla birlikte karar vericilere ve özellikle de siyasetçilere görev düşmektedir." ifadelerini kullandı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgeleri hatırlatan Elmas, "Bu durum bizim ne kadar hızlı hareket etmemiz gerektiğinin bir ifadesi olarak ortaya çıkmakta." diye konuştu.

"Dijital dünya artık yalnızca bir teknoloji meselesi değil"

KKTC Meclisi Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Hasan Küçük, KKTC ile Türkiye arasındaki bağın yalnızca tarihsel bir bağ olmadığını, aynı zamanda ortak bir kader, sorumluluk ve geleceğin söz konusu olduğunu vurguladı.

Dijital dünyanın sınırsız bilgi sunduğu kadar sınırsız riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Küçük, şöyle konuştu:

"Bugün çocuklarımız siber zorbalık, dijital bağımlılık, kişisel verilerin ihlali, zararlı içeriklere maruz kalma, kimlik manipülasyonu, dezenformasyon gibi dijital istismar ve çevrimiçi suçlar gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehditler yalnızca bireysel riskler değildir. Bunlar aynı zamanda toplumsal güvenliği, aile yapısını, geleceğin sağlıklı nesillerini doğrudan etkileyen yapısal risklerdir. Dijital dünya artık yalnızca bir teknoloji meselesi değildir. Bu mesele, aynı zamanda bir egemenlik meselesi, güvenlik, eğitim, ahlak ve medeniyet meselesidir. Devletlerin görevi yalnızca fiziksel sınırları korumak değildir. Aynı zamanda çocuklarının zihinsel ve dijital sınırlarını da korumaktır."

Küçük, güçlü bir farkındalık ve düzenleme sürecine ilişkin öncelikli gördükleri konuları da anlattı.

Kaynak: AA

17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:56
TRT spikerinden Amedspor’a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
15:40
Şampiyonluğa oynayan Amedspor’a bir şok daha
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
