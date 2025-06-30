Dini Değerlere Saygısız Karikatüre Tepkiler

LEMAN dergisinde yayımlanan dini değerleri alenen aşağılayan karikatüre siyasi isimlerden tepkiler geldi.

Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında yayımlanan ve dini değerleri alenen aşağıladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan karikatürle ilgili siyasi isimlerden tepkiler geldi.

ÇELİK: 'LANETLİ BİR EYLEMDİR'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa'daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz" dedi.

ALTUN: 'BU HAKARET BASIN ÖZGÜRLÜĞÜYLE MASKELENEMEZ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya üzerinden konuya ilişkin paylaşım yaptı. Altun, "Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN: 'PROVOKASYONU LANETLİYORUM'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Alemlerin Sultanı Peygamber Efendimize, Hz. Musa Peygamberimize, inançlarımıza karşı herhangi bir saygısızlığa asla geçit vermeyiz. Karikatür dergisi olduğu iddia edilen paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ: 'BU AZİZ MİLLET PEYGAMBERİNE DİL UZATILMASINI ASLA SİNEYE ÇEKMEZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı ne 'mizah' olabilir ne de 'ifade özgürlüğü'. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce önderimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Musa'yı tasvir cüreti sınırları aşmış, milletin canından aziz bildiği kutsalına saldırıya varmıştır. Milyarlarca insanın kutsalına saldırmak 'marifet', rezilliği 'sanat' diye pazarlamak cesaret sanılıyor. Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki; bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez. Bu çürümüş zihniyetin temsilcileri yaptıkları terbiyesizliğin ve hadsizliğin hesabını hem vicdan hem de hukuk önünde verecektir" açıklamasını yaptı.

BAKAN YERLİKAYA: 'YAPILAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum. Yapılan basın özgürlüğü değildir. Yapılan ifade özgürlüğü değildir. Dini değerlerimizi aşağılayan, Müslümanların vicdanında derin yaralar açan bu tür girişimler provokasyon amaçlıdır ve buna cüret edenler hukuk önünde hesap verecektir. Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak hakaret eden bu zihniyeti lanetliyorum" dedi.