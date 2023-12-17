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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi de ele alındı ve Bakan Fidan, ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak saldırıların durmasını ve iki devletli çözüme dayalı bir barış sürecinin başlatılmasını talep etti.

17.12.2023 - 19:55,  Güncelleme: 19:57
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki bakan arasındaki görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ile İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayii alanında iş birliği konusu masaya yatırıldı.

GÖRÜŞME ABD'NİN TALEBİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD'nin talebi üzerine bu akşam yapılan görüşmede, ABD- Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İlişkilerde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın öneminin vurgulandığı görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayii alanında iş birliği de fikir teatisinde bulunulan konular arasında yer aldığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

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Görüşmede, İsrail- Filistin gerilimi üzerinde de duruldu. Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan, saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile yaptığı görüşmede, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğini de vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan\'dan Blinken\'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
Kaynak: DHA
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