Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye devrede! Hakan Fidan iki kritik isimle görüştü

Dün Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından Türkiye yeniden devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la daha sonra da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'la anlaşmanın uzatılması yönünde görüşmeler gerçekleştirdi.

RUSYA REST ÇEKİP ANLAŞMAYI UZATMADI

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaştan sonra Türkiye ve BM'nin aracılığı ile 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bu kez uzatılmadı. Daha önce 3 kez uzatılan anlaşma ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya, anlaşmadan çekildiklerini duyurdu. Ne yapacağı merak konusu olan Ukrayna'dan dikkat çeken bir adım geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için mektup gönderdi.

ART ARDA ÖNEMLİ TELEFONLAR

Dünyanın gündemine oturan konu sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi konusu ele alındı. Fidan daha sonra da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Guterres ile konuyu değerlendiren Fidan, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde BM lideriyle son durumu ele aldı.