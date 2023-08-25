Bakan Fidan ile Zelenskiy, Kiev'de bir araya geldi! Zirvenin ana gündemi Tahıl Anlaşması'ydı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarının ardından Ukrayna'ya geçti. Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Görüşmede, ikili konular masaya yatırıldı. Fidan ayrıca, Tahıl Anlaşması'nı tekrar yürürlüğe sokmanın yollarını Ukraynalı yetkililerle ele alacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda ikilinin birlikte çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.

MASADA TAHIL ANLAŞMASI DA VARDI

Kiev'deki zirvede ikili konular masaya yatırılırken, Tahıl Anlaşması'nı yeniden yürürlüğe sokmanın yolları üzerinde duruldu.