Bakan Fidan ile Zelenskiy, Kiev'de bir araya geldi! Zirvenin ana gündemi Tahıl Anlaşması'ydı - Son Dakika

Bakan Fidan ile Zelenskiy, Kiev'de bir araya geldi! Zirvenin ana gündemi Tahıl Anlaşması'ydı

Son Güncelleme: 25.08.2023 16:19

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili konular ele alınırken, Tahıl Anlaşması'nı yeniden yürürlüğe sokmanın yolları da masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarının ardından Ukrayna'ya geçti. Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Görüşmede, ikili konular masaya yatırıldı. Fidan ayrıca, Tahıl Anlaşması'nı tekrar yürürlüğe sokmanın yollarını Ukraynalı yetkililerle ele alacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda ikilinin birlikte çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.

Bakan Fidan, Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi! Masadaki en kritik konu Tahıl Anlaşması'ydı

MASADA TAHIL ANLAŞMASI DA VARDI

Kiev'deki zirvede ikili konular masaya yatırılırken, Tahıl Anlaşması'nı yeniden yürürlüğe sokmanın yolları üzerinde duruldu.

Bakan Fidan, Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi! Masadaki en kritik konu Tahıl Anlaşması'ydı
Bakan Fidan, Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi! Masadaki en kritik konu Tahıl Anlaşması'ydı
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Kiev, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan ile Zelenskiy, Kiev'de bir araya geldi! Zirvenin ana gündemi Tahıl Anlaşması'ydı - Son Dakika


Son Dakika
16:45 KKTC'ye seyahat harcamalarında taksit imkanı devam edecek
16:37 Seremonide kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanı geri adım atmıyor: İstifa etmeyeceğim
16:36 44 yaşında hamile kalan Songül Öden'in kızı olacak
15:57 Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yanıt geldi: Mümkün değil
15:47 Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:45 Bakan Fidan ile Zelenskiy, Kiev'de bir araya geldi! Zirvenin ana gündemi Tahıl Anlaşması'ydı
15:40 Sabancı ailesinin geçirdiği kaza hakkında Yunan Sahil Güvenliği'nden açıklama! Hız vurgusu dikkat çekti
15:33 Panama Kanalı'ndaki transit geçiş kısıtlamaları 10 ay daha uzayacak
15:28 Altay Bayındır, Manchester United'da! Ali Koç, havaalanına kadar uğurladı
15:27 Memur-Sen, pazarlık masasından uzlaşma çıkmayınca hakem kuruluna başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 17:07:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Fidan ile Zelenskiy, Kiev'de bir araya geldi! Zirvenin ana gündemi Tahıl Anlaşması'ydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement