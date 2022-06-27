İranlı Bakan Abdollahian ile Görüşen Çavuşoğlu: "Liderlerimiz Ticaret Hacmimizi 30 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi Koydu, Bunun Çok Gerisindeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian ile bugün Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında "İkili ticaret hacmimizde çok ciddi bir düşüş yaşadık maalesef. Ama geçen sene yüzde 62,5'lik oranda bir artış oldu. Bu sene ilk dört aya baktığımızda bu artış devam ediyor. Düşüş artık tersine döndü. Ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarma hedefi koydu liderlerimiz. Bunun çok gerisindeyiz. Ticaret hacmimizi ileriye doğru taşımak için elimizdeki mekanizmaları iyi kullanmak lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'ye Dışişleri Bakanı olarak ilk kez gelen İranlı mevkidaşı Abdollahian ile Ankara'da ortak basın açıklaması yaptı. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde yüksek düzeyli işbirliği konseyinin yedinci toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. Ev sahipliği sırası İran'da. Şu anda tarihler üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki ayda bu zirveyi gerçekleştirmek işitiyoruz. İkili ticaret hacmimizde çok ciddi bir düşüş yaşadık maalesef. Ama geçen sene yüzde 62,5'lik oranda bir artış oldu. Bu sene ilk dört aya baktığımızda bu artış devam ediyor. Düşüş artık tersine döndü. Ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarma hedefi koydu liderlerimiz. Bunun çok gerisindeyiz.

"İRAN'A YÖNELİK TEK TARAFLI YAPTIRIMLARA HER ZAMAN KARŞI OLDUK"

Ticaret hacmimizi ileriye doğru taşımak için elimizdeki mekanizmaları iyi kullanmak lazım. Bu amaçla 29'uncu Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantımızı kısa bir süre içinde gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Biz, İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk, bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki nükleer anlaşmanın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar gerekli adımları atarlar. Anlaşma sağlandığı takdirde bunun bölgemiz ve ikili ekonomik ilişkilerimizde olumlu yansımaları olacaktır.

"FİLİSTİN VE KUDÜS ORTAK DAVAMIZ"

Her zaman olduğu gibi Filistin ve Kudüs ortak davamız. Türkiye'nin bu pozisyonunun hiçbir zaman değişmeyeceğini her vesilesiyle söylüyoruz. Filistin ve Kudüs davamızın savunulması için işbirliğimizi sürdüreceğiz.

Türkiye-İran- Azerbaycan üçlü mekanizmamızda dışişleri bakanları düzeyinde toplantıya ev sahipliği yapma sırası İran'da. Bu sene içinde o üçlü toplantıyı da gerçekleştirmek istiyoruz.

Terörle mücadelede iki komşu olarak işbirliğimiz önemli. Güvenlik işbirliği gibi bu konuları da gözden geçirme fırsatımız oldu. Somut beklentilerimizi paylaştık."

ABDOLLAHİAN: ENERJİ VE EKONOMİ KONUSUNDAKİ İŞBİRLİĞİMİZİN GELİŞTİRİLMESİNİ KONUŞTUK

İran Dışişleri Bakanı Abdollahian ise şunları söyledi:

"Biz komşularla iyi ilişkiler çerçevesinde, komşularımızla ilişkilerimizin daha derinleşmesini, daha güçlenmesini istiyoruz. Yeni hükümetimizin komşularla ilişkileri iyileştirmek bir politikamızdır.

'Kapsamlı bir yol haritası çıkarıp onun üzerinden ilerleyelim' dedik. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun süreli ve kapsamlı olarak ilerlemesi için Sayın Çavuşoğlu'na bir belge vereceğiz. Biz Tahran'da bu konu üzerinde zaten konuştuk. Güvenlik, ticaret, siyasi, askeri, turizm, kültürel, tarihi ve bütün alanlarda iki ülkenin ilgi duyduğu konularda ilişkilerimizi derinleştirmeye karar verdik.

Enerji konusunda, özellikle elektrik konusundaki işbirliğimizin geliştirmesi alanında konuştuk. Ekonomik alanda hem bizim KEK başkanımız hem Türkiye'nin KEK başkanı ve aynı zamanda dışişleri bakanlığının ekonomi müşaviri de Ankara'ya ziyarette bulunacaklar. Konsolosluk işleriyle ilgili, suçluların iadesi ile ilgili konuları da konuştuk.

"TÜRK TARAFININ SURİYE KONUSUNDAKİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ BİR AN ÖNCE GİDERİLMELİ"

Libya'da bütün, entegre ve tek bir devlet oluşmasını destekliyoruz. Libya'nın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir. Ukrayna ve Afganistan konularına değindik. Suriye konusunda, ASTANA formatının son elde ettiği sonuçlar hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Biz Türkiye'nin bu konudaki güvenlik endişelerini çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Aynı zamanda özel bir operasyonun düzenlenme ihtimalini gündeme getirmesini de anlıyoruz. Şuna inanıyoruz ki, Türk tarafının güvenlik endişeleri bir an önce giderilmelidir."