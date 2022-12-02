Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya Suriye mesajı: Operasyonlar devam edecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya Suriye mesajı: Operasyonlar devam edecek

02.12.2022 18:33

İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı programda Türkiye'nin operasyonlarına ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için verdikleri sözleri tutmadığını belirterek, "DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyona devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katıldı. "Özel Diyalog" oturumunda konuşan Bakan Çavuşoğlu, tüm dünyaya Suriye'nin kuzeyini terörden temizleme konusunda net mesajlar verdi.

"OPERASYONA DEVAM ETMELİYİZ"

Suriye'nin kuzeyini terörden temizleme konusunda ABD ve Rusya'nın verdikleri sözleri tutmadığını belirten Çavuşoğlu, "DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyona devam etmeliyiz" dedi.

"MÜLTECİLERİN DÖNMESİ İÇİN ÖNEMLİ"

Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Yapıcı diyalog Suriyeli mültecilerin geri dönmesi için önemli" ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

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