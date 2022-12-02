Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya Suriye mesajı: Operasyonlar devam edecek

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"ABD ve Rusya sözünü tutmadı" deyip tüm dünyaya Suriye konusunda net bir mesaj verdi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katıldı. "Özel Diyalog" oturumunda konuşan Bakan Çavuşoğlu, tüm dünyaya Suriye'nin kuzeyini terörden temizleme konusunda net mesajlar verdi.

"OPERASYONA DEVAM ETMELİYİZ"

Suriye'nin kuzeyini terörden temizleme konusunda ABD ve Rusya'nın verdikleri sözleri tutmadığını belirten Çavuşoğlu, "DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyona devam etmeliyiz" dedi.

"MÜLTECİLERİN DÖNMESİ İÇİN ÖNEMLİ"

Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Yapıcı diyalog Suriyeli mültecilerin geri dönmesi için önemli" ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.