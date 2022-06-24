Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı davranışları kabul edilemez - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı davranışları kabul edilemez

24.06.2022 21:06

AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez" tepkisini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "23-24 Haziran 2022 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili önyargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir. Bu, AB'nin bir kez daha Türkiye bağlamında kısır döngüden çıkamadığının ispatıdır" denildi.

"SAMİMİYETSİZLİK ÖRNEĞİ"

Açıklamada, "AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Aynı şekilde AB'nin, Yunanistan'ın 10 mil hava sahası iddiası, adaları silahlandırması, geri itme uygulamaları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemlerine sessiz kalması tam bir garabettir. Bu kararlar, meselelerin çözümüne katkı sağlamadığı gibi, bölgesel istikrara da zarar vermektedir. Türkiye her zaman uluslararası hukuktan ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana tutumunu sürdürmesine rağmen, ülkemizin bu yaklaşımına kasıtlı gerginlik ve tırmandırma stratejisiyle yanıt verilmesi tam bir samimiyetsizlik örneğidir. AB artık, Türkiye'nin üyelik süreci ve ülkemizle işbirliğinden sağlanacak yararları, Yunanistan ve GKRY'nin dar görüşlü, hukuksuz ve maksimalist iddialarına rehin ve feda etmemesi gerektiğini idrak etmelidir. AB'nin kendi genel çıkarları da esasen bunu gerektirmektedir." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN ADAYLIĞI

Açıklamanın devamında, "Öte yandan Zirve'de, Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü tanınmasından ve Gürcistan'a da AB üyeliği perspektifi verilmesinden memnuniyet duyulmaktadır. Bununla birlikte, halihazırda aday ülke statüsünde bulunan Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin halen başlatılmaması yadırganmaktadır. Bosna-Hersek'e de bir an evvel adaylık statüsü verilmesinin Balkanlar dahil geniş Avrupa coğrafyasının yararına olacağı düşünülmektedir. Türkiye, AB'nin tüm aday ülkelerle samimi angajmana girmesi ve katılım süreçlerinin liyakat temelinde ilerletilmesi gerektiğine inanmaktadır" denildi.

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Hükümet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı davranışları kabul edilemez - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı davranışları kabul edilemez - Son Dakika
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