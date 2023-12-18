Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısı AB\'nin Türkiye raporunda etkili oldu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynaklarınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 NATO Vilnius Zirvesi'nde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin canlandırılmasına yönelik yaptığı çağrının, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Türkiye raporunda etkili olduğu bildirildi.

Bakanlık kaynakları, Schengen Bölgesi vize serbestisi görüşmelerine ilişkin, "Vize serbestisi hedefine halel getirmeden, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir yaklaşıma, sisteme gidebilmek için hem AB'yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapılıyor. 2024'de vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentimiz var, büyük ihtimalle de bu olacak zira halihazırda bazı ilerlemeler kaydedildi. Mesela başvuru ve randevu süreçleri 3-4 haftayken bazı yerlerde 2 haftaya düşürdüler" dedi.

'TÜM AB KURUMLARININ HAREKETE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ'

Kaynaklar, AB Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel tarafından Türkiye- AB ilişkilerine dair hazırlanan Ortak Bildirim hakkında ise, "Borrell raporunu biz de not ettik. AB'nin Türkiye'ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius'taki AB'yle ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısı da etkili olmuştur. Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi Türkiye- AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİNİN ÖN ŞARTSIZ BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ'

Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda ise kaynaklar, "İlgili bakanlıklarımız; başta Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi ilgili kurumlarımızla birlikte AB yetkilileriyle gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerimizi dile getiriyoruz ve bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun için de komisyona yetki verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.