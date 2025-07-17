Dışişleri Komisyonu'ndan 5 Kanun Teklifi Onayı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Komisyonu'ndan 5 Kanun Teklifi Onayı

17.07.2025 18:41
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TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalar dahil 5 kanun teklifini kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonunda, aralarında uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair tekliflerin de bulunduğu 5 kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Oktay, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve 12 gün boyunca devam eden karşılıklı hava ve füze saldırılarının fiili bir ateşkesle sonuçlandığını ancak İsrail'in tüm bölge ülkelerine yönelik yayılmacı ve tehditkar politikalarının ne yazık ki devam ettiğini söyledi.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldığını ve Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Oktay, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında yer aldığını ifade etti.

Oktay, bölgedeki huzur, istikrar, güven ve barış ortamı için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Oktay, şöyle konuştu:

"Artık birilerinin bu şımarık çocuğa (İsrail) 'Dur' demesi gerekiyor çünkü bütün bölgeyi ateş çemberine dönüştürmesi, ne yazık ki, sadece kendisi değil kendisinin yanında, arkasında, çevresinde olanların da sorumluluğudur diye düşünüyorum. Çevresi bir ateş çemberiyle sarılmış olan ülkemizin dış politikasına Komisyon olarak en etkin şekilde destek vermeye ve katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Başta Orta Doğu'da olmak üzere, bölgemizde yaşanan çatışma ortamının getirdiği tehditlerin 'Terörsüz Türkiye' kavramının değerini daha da artırdığını bir kez daha vurgulamak isterim."

Kabul edilen kanun teklifleri

TBMM Dışişleri Komisyonunda daha sonra 5 kanun teklifi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

"Ekonomik İşbirliği (EİT) Temiz Enerji Merkezi Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

"EİT Araştırma Merkezi Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

"Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006'ya ilişkin olarak 2014, 2016, 2018 ve 2022 Yıllarında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz komisyonda, kanun tekliflerine ilişkin bilgilendirme yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yılmaz'ın gerçekleştireceği "Terörsüz Türkiye" konulu bilgilendirme sunumunda kapsamlı ve detaylı konuşabilmesi için oturumun kapalı devam etmesine karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dışişleri Komisyonu'ndan 5 Kanun Teklifi Onayı - Son Dakika

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