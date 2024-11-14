Diyabetli Çocuklar İçin SGK Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Diyabetli Çocuklar İçin SGK Çağrısı

CHP'li Murat Emir, diyabet hastası çocuklar için glikoz sensörleri ve insülin pompalarının SGK tarafından karşılanmasını istedi.

14.11.2024 15:46
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, diyabet hastası çocukların tedavisinde kullanılan glikoz sensörleri ve insülin pompaları ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için çağrıda bulundu.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, diyabet hastası çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Emir, 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olduğunu ve şeker hastalığının dünyada ve Türkiye'de çok önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu söyledi.

Tip 1 diyabetin teşhis konulmaması ve kan şekeri düzenlenmemesi halinde, orta yaşlarda çocukların gözünde, kalbinde ve böbreğinde önemli hasarlara yol açabildiğine dikkati çeken Emir, çocukların her gün günlük şeker ölçümlerinin yapıldığını, bazen günde 8-10 kez şeker ölçtüklerini belirtti.

Çocukların parmağından yapılan kan ölçümlerinin acı verici ve günümüze yakışmayan bir yöntem olduğunu dile getiren Emir, şöyle konuştu:

"Oysa çağdaş yöntemler var. Kan şekerlerini direk ölçen glikoz sensörleri var. Çocuğun koluna takıyorsunuz, günde 288 ölçüm yapıyorsunuz, anlık ölçümler anne-babanın ve doktorun cep telefonuna gidiyor. Ona göre müsaitse insülin pompası takılıyor. Pompadan otomatik bir şekilde ayarlandığı şekilde sağlıklı bir bireyin pankreasından gerçekleştiği gibi insülin salınımı gerçekleşiyor. Bu yavrumuz hiçbir eksiği olmadan yaşamına devam ediyor."

Emir, Türkiye'de 30 bin tip-1 diyabet hastası çocuk olduğunu ancak bugüne kadar diyabet sensörü, insülin pompası ve diğer masrafların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tam ödenmesi konusunda bir adım atılmadığını söyledi.

"İnsülin pompası ve sensörü haktır, lütuf değildir"

Türkiye bütçesi açısından küçük sayılabilecek bir miktarın yavrulardan esirgenmemesi gerektiğini ifade eden Emir, şunları kaydetti:

"Bu yavrularımızın hepsine glikoz sensörü, insülin pompası taksak ödeyeceğimiz para 2 milyar lira. İnsülin pompası fiyatı 111 bin lira. SGK desteği 22 bin lira. Ailelerin çoğu orta ve alt gelirli. Nasıl ödeyecekler 80 bin lirayı? İğne uçları için SGK desteği 54 lira 36 kuruş. Ortalama 80 ila 100 lira arasında değişiyor. Bir yavrumuzun bugünkü koşullarda maliyeti 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Buna sosyal devletin bir an evvel gecikmeden el atmasını bekliyoruz. Yapılması gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın insülin pompa ve sensörünü SGK geri ödeme kapsamına tamamen almasıdır."

Tip-1 diyabet hastası kızı bulunan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da sorunun çok önemli olduğunu ancak devlet tarafından fark edilmediğini savundu.

Avrupa Birliği ülkelerinin hepsinde bu pompa ve sensörlerin geri ödeme kapsamında olduğuna dikkati çeken Arslan, "Görüşmeler neticesinde yol aldık ama iş sonuçlanana kadar mücadelemiz devam edecek. İnsülin pompası ve sensörü bir haktır, lütuf değildir." dedi.

Kaynak: AA

Murat Emir, Politika, Türkiye, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyabetli Çocuklar İçin SGK Çağrısı - Son Dakika

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