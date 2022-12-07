MHP'li başkanın erkek çocuğuna istismardan beraat etmesinin gerekçesi açıklandı: Rızaya dayalı gerçekleşti - Son Dakika
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MHP'li başkanın erkek çocuğuna istismardan beraat etmesinin gerekçesi açıklandı: Rızaya dayalı gerçekleşti

07.12.2022 12:39

Diyarbakır'da 17 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve delil yetersizliğinden serbest bırakılan eski MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp ile ilgili mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda; çocuğun ifadelerinin çelişkili olduğuna, istismar iddiasının ise bir an için kabul edilse bile herhangi bir cebir, şiddet, tehdit ve zorlama olmadan rızaya dayalı gerçekleştiğinin altı çizildi.

Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, lise öğrencisi E.A'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada beraat kararının ardından davul zurna ile tahliye edilmişti. Kayaalp'e ikinci duruşmada verilen beraat kararıyla ilgili 13. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını tamamladı.

MHP'li başkanın çocuğa istismardan beraat etmesinin gerekçesi açıklandı: Rızaya dayalı gerçekleşti

GEREKÇELİ KARARDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Mahkeme, toplanan deliller ve yapılan yargılama sonucunda, dinlenen tanık ifadeleri ile mağdurun gerek soruşturma, gerekse yargılama aşamasında alınan beyanlarında ifadelerinin birbiriyle çelişmiş olması nedeniyle bu durumun mahkemede tam vicdani bir kanaat hasıl olması bakımından hükme esas alınamayacağının altını çizdi.

ÇOCUĞUN RIZASI DAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİĞİ BİLGİSİNE YER VERİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre cinsel saldırı olayında mağdurun olayı yönetmesinin mümkün olamayacağına dikkat çeken mahkeme, istismar olayının iddianamede yazılı biçimde sübuta erdiği bir an için kabul edilmiş olsa bile somut olayda sanık tarafından mağdura yönelik cebir, şiddet, zor kullanma ve tehdit olmadığı, bilakis sanığın rızası dahilinde olayın gerçekleştiği ifade edildi.

MHP'li başkanın çocuğa istismardan beraat etmesinin gerekçesi açıklandı: Rızaya dayalı gerçekleşti

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ VURGULANDI

Mağdurun suçun işlendiği tarihte 15-18 yaş grubunda yer aldığı, şikâyeti sonrasında pedagoglar eşliğinde kayıt altına alınan ifadelerinde; cinsel istismar iddiasını anlatırken, kendisine yönelik herhangi bir zorla alıkoyma, tehdit ve şiddetten söz etmediği, bilakis karşılıklı rızaya dayalı olduğu biçiminde birbiriyle çelişen beyanlarda bulunduğu anlatıldı. Mahkeme mağdurun ifadesinde de geçtiği şekilde olayı yaşarken sanıkla birlikte gülüşüp kahkaha attıkları, rızası dışında herhangi bir tehdit veya şiddete maruz kaldığı veya kalacağına dair dosya içerisinde sanığın mahkûmiyeti için yeterli düzeyde hükme esas alınabilecek delil ve emareler bulunmadığını belirtti. Mahkeme, sanığın şiddete maruz kalacağına dair bir kaygısı bulunmadığı gibi sanığa rızası varmış gibi kendini beğendirme gibi istediğini açıkça ortaya koyduğuna ilişkin anlatımları da dikkate alındığında sanığın mahkûmiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğine vurgu yapıldı.

BERAAT KARARININ BOZULMASI İSTEMİYLE BAŞVURU YAPTILAR

Gerekçeli kararın tamamlanmasıyla birlikte mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep eden duruşma savcısı ile mağdur ve avukatları beraat kararının bozulması istemiyle Bölge İstinaf Mahkemesi cinsel suçlarla ilgili yargılama yapmaya yetkili 7. Ceza Dairesine başvuruda bulundu.

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Son Dakika Politika MHP'li başkanın erkek çocuğuna istismardan beraat etmesinin gerekçesi açıklandı: Rızaya dayalı gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li başkanın erkek çocuğuna istismardan beraat etmesinin gerekçesi açıklandı: Rızaya dayalı gerçekleşti - Son Dakika
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