DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile bir süre görüştükten sonra kentte esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Diyarbakır politika haberleri... Bakan Soylu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

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