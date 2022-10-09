Diyarbakır politika haberleri... Bakan Soylu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Diyarbakır politika haberleri... Bakan Soylu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

09.10.2022 19:08

Diyarbakır haberleri... - Bakan Soylu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile bir süre görüştükten sonra kentte esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

- Bakan Soylu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile bir süre görüştükten sonra kentte esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Bakan Soylu'yu Valilik bahçesinde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve beraberindeki heyet karşıladı.

Valilik ziyareti ardından Bakan Soylu, merkez Yenişehir ilçesine bağlı ofis semtinde esnaf ziyaretinde bulunarak, valilik önündeki Anıt Park'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

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Kaynak: İHA

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