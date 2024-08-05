DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Vatandaşlar Gıdaya Ulaşamıyor - Son Dakika
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Politika

DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Vatandaşlar Gıdaya Ulaşamıyor

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, vatandaşların aldığı ücretlerle gıdaya erişemediğini ve tarım sektöründeki sorunları eleştirdi.

05.08.2024 12:46
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Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, vatandaşların aldığı ücretlerle gıdaya erişemediğini söyledi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için milli yas ilan edildiğini hatırlatan Altıntaş, milli yas kararlarının keyfi ve siyasi nitelik taşımaya başladığını savundu.

Milli yas kararının Cumhurbaşkanı tarafından değil TBMM tarafından alınmasına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildiren Altıntaş, sosyal medya uygulaması Instagram'a getirilen erişim yasağını da eleştirdi.

Altıntaş, vatandaşların aldıkları ücretlerle gıdaya erişemediğini, çiftçilerin de zor durumda olduğunu, yaşananları seyreden Tarım ve Orman Bakanlığının yanlış uygulamalar ortaya koyduğunu savundu.

Tarımda ithalata başvurulduğunu söyleyen Altıntaş, tarımdaki pahalılığının sebebinin üretim planlaması yanlışlığı ve girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğunu ifade etti.

Haydar Altıntaş, basın toplantısında, getirdiği meyve ve sebzeleri kürsü önüne koyarak üzerlerindeki fiyatları gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Vatandaşlar Gıdaya Ulaşamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: DP Milletvekili Haydar Altıntaş: Vatandaşlar Gıdaya Ulaşamıyor - Son Dakika
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