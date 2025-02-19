DSP Genel Başkanı Aksakal'dan TÜSİAD'a tepki Açıklaması

Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TÜSİAD'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Tıpkı Ecevit hükümetini devirdikleri gibi bugün kendilerinin yörüngesine girmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme gayreti içindedirler. Tabii bu hesap tutmayacaktır." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulunan DEM Parti heyetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldiğini anımsatarak, "ziyaretin, muhtemelen İmralı'da gerçekleşen görüşmelerin detaylı ve yüz yüze bir şekilde PKK'nın görevlendirdiği kişilere aktarılması için planlandığının akıllara geldiğini" söyledi.

"Bu topraklar üzerinde hesabı olanlarla kendi ham hayallerini gerçekleştirme gafletinde olanlara asil Türk milleti asla izin vermeyecektir. Kısacası bu terör yapıları ya bitecek ya da bitirilecektir." diyen Aksakal, öte yandan Diyarbakır'da düzenlenen Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı'nın ardından yayımlanan sonuç bildirgesini eleştirdi.

DEM Parti heyetinin Irak'ın kuzeyindeki ziyaretler, HÜDA PAR'ın söz konusu bildirgesi ile İngiliz The Economist ve TÜSİAD'ın "Türk devletine ayar verme girişimlerinin" aynı tarihlere rastlamasının, bir tesadüfe bağlanmaması gerektiğini dile getiren Aksakal, "TÜSİAD denilen patronlar kulübü, deyim yerindeyse tuzu kuruların bir araya geldiği, gerek uluslararası ilişkilerle gerekse devletin her türlü imkanları kullanılarak elde edilmiş mutluluğun oluşturduğu bir kuruluştur." diye konuştu.

DSP olarak TÜSİAD'ı çok iyi bildiklerini anlatan Aksakal, TÜSİAD'ın, "12 Mart 1971 askeri darbesinden 20 gün sonra kurulmuş, darbeci vesayeti kendilerine kalkan olarak kullanıp sömürü düzenlerinin güven içinde sürmesini sağlayan kuruluş olduğunu" söyledi.

Aksakal, "Tıpkı Ecevit hükümetini devirdikleri gibi bugün kendilerinin yörüngesine girmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme gayreti içindedirler. Tabii bu hesap tutmayacaktır. Askeri vesayet dönemleri geride kaldığı gibi artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Amerika'nın çocukları da kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.