DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sendika temsilcileri, işveren ve hükümet temsilcilerinin "insana yakışır" bir asgari ücret belirlemeleri gerektiğini belirtti.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomik kriz olduğunu, bugüne kadar uygulanan ekonomi politikalarının olumsuz sonuçlar yarattığını, bu sonuçların etkisi altında halkın ne yapacağını bilemediğini ifade etti.

Ekonomide yaşananlar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme" temelinde politika değişikliğine gittiklerini açıklamasını olumlu karşıladıklarını kaydeden Aksakal, "Ancak bununla beraber, böyle bir strateji değişikliğinin 19 yıldır sürdürülen 'kazan kazan' kıyafeti giydirilmiş 'rant ekonomisinin paydaşları' tarafından nasıl değerlendirileceği hususunda temkinli duruşumuzu da korumak zorundayız." dedi.

Aksakal, şöyle konuştu:

"Kalıcı ve etkili bir üretim sisteminin öncüsü mutlak surette devletin bizzat kendisi olmalıdır. O takdirde özel sektör güvenli mecralarda yeni yatırımlara yönelebilecektir. Aksi halde altı doldurulamayan vaatlerle hiç kimse sermaye getirmez, maceraya girmez.

Dolayısıyla döviz, altın, Türk lirası cinsinden yastık altındaki kaynakların ekonomiye katılması, yerli veya yabancı kesimlerce yatırım yapılması beklentisi içindeki Sayın Cumhurbaşkanı, zaman geçirmeden bu ekonomi politika değişikliğinin adını Karma Ekonomi Sistemi olarak tanımlamalı, bu sistemin ivedilikle hayata geçirilmesi için yasal altyapıyı oluşturmak üzere TBMM'de gerekli girişimleri başlatmalıdır."

"İlk yanlış, mevcut enflasyonun tespitinde yapıldı"

Aksakal, 1 Aralık'ta çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yapılan ikinci toplantı sonrasında toplumsal beklentiyi karşılayacak bir miktar için güven verici yaklaşımdan uzak görüntü sergilediğini savunarak, açıklanacak 2022 yılı asgari ücret miktarının belirlenmesinde sendika başkanlarının dirayetli tutumlarının etkili olacağını kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü toplantısını tamamladığını anımsatan Aksakal, 3 bin 900 liranın altında bir rakamın tespit edilecek gibi göründüğünü söyledi.

İlk yanlışın mevcut enflasyonun tespitinde yapıldığını ve bu yanlış üzerine bir ücret politikası bina edilmeye çalışıldığını öne süren Aksakal, gerçek enflasyon rakamı ile TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı arasında uçurumlar olduğunu savundu.

Yarının Dünya İnsan Hakları Günü olduğuna işaret eden Aksakal, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alan başta çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu taşıyan sendika temsilcilerimiz olmak üzere, işveren ve hükümet temsilcilerinin İnsan Hakları Günü yıl dönümünde 'insana yakışır' bir ücret belirlemeleri gerekir." dedi.

Aksakal, ücretin 4 bin 580 lira olarak belirlenmesinin dar gelirli insanlara bir nebze soluk aldırabileceğini dile getirdi.