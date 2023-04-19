DSP lideri Önder Aksakal'dan Deniz Gezmiş çıkarımı: Bugün olsaydı Erdoğan'a oy verirdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.

"ONLAR DA AMERİKAN KARŞITIYDI"

68 kuşağının sembol ismi Deniz Gezmiş'i hatırlatan Aksakal, "Bu ülkede Mahir Çayan'lar Kızıldere'de çatır çatır vuruldu. Oradan sağ çıkıp gidenler de vardı. Deniz Gezmiş'ler, üç fidan asıldı. Onlar da tam bağımsız Türkiye için canlarını feda etti, onlar da solcuydu. Ama ben inanıyorum ki emperyalizme karşı mücadele eden o yiğitler bugünkü seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirdi çünkü onlar da Amerikan karşıtıydı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Amerikan karşıtıdır; DSP, Amerikan karşıtıdır. Millet İttifakı'nın yapısına bakın, kurucusu ve organizatörü Amerika. Ecevit öldü ama fikirleri ayakta. O fikirler doğrultusunda bugün kime ne oy vereceğini biliyoruz. Ecevit topraklarımızı kullandırarak Irak'ı işgal ettirmediği için siyasetten uzaklaştırılmış bir devlet adamıydı." dedi.

"6'LI MASA'DAN BİZE TEKLİF GELMEDİ"

Millet İttifakı'ndan kendilerine bir teklifin gelip gelmediği sorusunu da yanıtlayan DSP lideri, "Biliyorsunuz Altılı Masa denen yapı bir yıldan önce oluşturuldu. Onlar 6 partili ve bazı beklentiler dahilinde bir partinin daha katılımıyla, DSP ve diğer bazı partileri görmek istemediler, bize bir teklif de gelmedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleme kararı alınması ile ittifak farklı şeyler. DSP artık Cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı." ifadelerini kullandı.