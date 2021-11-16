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Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı - Son Dakika

Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı

16.11.2021 15:25

- Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı Vali Yavuz: "Fetih Müzesi, görülebilecek en güzel müze" Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı.

- Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı

Vali Yavuz: "Fetih Müzesi, görülebilecek en güzel müze"

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı. Başkan Dündar ile birlikte Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen Vali Yavuz, Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı eserlerden biri olan Fetih Müzesi'nin, gençlerin tarihle buluşmalarını ve medeniyet değerlerini unutmamalarını sağlamak açısından önemli bir eser olduğunu ifade etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ilk makamında ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaretinden memnuniyet duyduğu misafirine Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı. Merkez binada yer alan BAREM, Osmangazi Atletizm Salonu, Osmangazi Meydanı ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gibi vizyon projelerin maketlerinin yer aldığı bölümü Vali Yavuz'a gezdiren Başkan Dündar, projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar, daha sonra konuğu Vali Yavuz'u Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne götürdü.

Başkan Mustafa Dündar ile birlikte Fetih Müzesi'ni gezen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, müzenin mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Daha önce bu boyutlarda bir müze görmediğini belirten Vali Yavuz, "Bursa, Osmanlı Devleti'nin kurucularının meftun olduğu, Ulu Cami'si, Yeşil Cami'si ve erenleriyle koskoca bir imparatorluğun çıkış noktası diyebileceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı en güzel şehirlerden biri. Müzede, geçmişimizin mükemmel bir şekilde canlandırıldığını gördük. Doğrusunu söylemem gerekirse, bu boyutta bir panoramik müze görmedim. Herhalde görülebilecek en güzel panoramik müze" ifadelerini kullandı.

Bu tür eserlerin, Türk tarihini gelecek nesillere aktarma adına çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, "Biz devlet adamları, milli duyguları çok yüksek insanlarız. Fetih Müzesi'ne girişimizle birlikte biz de bir tarih yolculuğuna çıktık. Zaten bu tür mekanların kurulmasının asıl sebebi de, bu milli şuurun, manevi duyguların bir kez daha canlanması ve canlı tutulması. Bu müze, aynı zamanda gençlerimizin tarihle buluşmasını, onların medeniyet değerlerini unutmamalarını sağlayacak çok önemli bir eser olmuş. Başta belediye başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere, buraya emek veren Halil İnalcık hocamız ve diğer yüzde emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Nazik ziyareti için teşekkürlerini sunan Başkan Dündar, Vali Yuvuz'a, orijinali Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilenen Orhan Gazi'nin miğferinin replikasını hediye etti.

Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı
Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı
Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı
Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı
Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı
Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı

Mustafa Dündar, Osmangazi, Kocaeli, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dündar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı - Son Dakika
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