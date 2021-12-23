DYP Genel Başkanı Özaçıkgöz'den erken seçim çağrılarına tepki - Son Dakika

Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, "Dünyanın hiçbir yerinde muhalefetin seçim istemesiyle seçime gidilmez. Hep iktidarlar tayin eder bunu. Aslında muhalefet partileri seçime filan da hazır değiller." dedi.

Özaçıkgöz, Niğde'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, ülke gündemini ve iktidara geldiklerinde yapacakları çalışmaları anlattı. İki yıldır muhalefetin "seçim de seçim" dediğini belirten Özaçıkgöz, şunları kaydetti:

"Biz de diyoruz ki seçim olmaz. Seçim şartlarının olması başka bir şeydir, seçime karar verecek insanların seçim kararı vermesi başka bir şeydir. Dünyanın hiçbir yerinde muhalefetin seçim istemesiyle seçime gidilmez. Hep iktidarlar tayin eder bunu. Aslında muhalefet partileri seçime filan da hazır değiller, dillendiriyorlar. Ama neden? Daha 1,5 yıl var seçimlere, teşkilatlarını canlı ve ayakta tutmak için yarın seçim olacakmış gibi bütün genel başkanlar o havayı verirler. Genel başkanların özellikleridir bu. Bir tek ben doğruları söylüyorum. Ben de diyorum ki 'seçim yok.' 1,5 yıl sonra seçim olacaktır. Çünkü Türkiye'nin başında, ekonomik durum, siyasi tablo, dış politika tamamıyla bir sıkıntılar yumağı var."

Özaçıkgöz, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanı'nın kararıyla seçim yapılabileceğini dile getirerek, "İkisi de hazır değildir böyle bir seçime karar vermeye. Şu da var, 'Milli irade, milli irade' diye bağıran muhalefet, adam milli iradeyle geldi iktidara, 5 sene için geldi. Bu 1,5 yıllık gerideki hakkı için orada milli irade yok mu? Nedir bu telaşınız? Onlar erken seçim istesinler, bundan kimse rahatsız olmasın ama mitinglerde, sokakta sıkıntılar yaratılırsa benim endişem bu. İnşallah o noktaya gelmez." diye konuştu.