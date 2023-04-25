Economist dergisi seçimi kazanacak adayı 9 sayfalık raporla açıkladı! İşte seçimlerin kazananı olacak aday - Son Dakika
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Economist dergisi seçimi kazanacak adayı 9 sayfalık raporla açıkladı! İşte seçimlerin kazananı olacak aday

25.04.2023 17:46

Tüm dünyanın izlediği 14 Mayıs seçimleriyle alakalı son analiz İngiliz Economist Dergisi'nden geldi. Economist dergisi hazırladığı 9 sayfalık raporunda seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ipi göğüsleyeceğini yazarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını bekliyoruz" açıklamalarına yer verdi.

14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere artık günler kaldı. Bu bağlamda hem iktidar hem de muhalefet kanadı sahadaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dünya basını da Türkiye'de yapılacak seçimleri ilgiyle takip ediyor.

"ERDOĞAN'IN KAZANMASINI BEKLİYORUZ"

Seçimlerle ilgili bir yeni rapor da Economist Intelligence Unit'den geldi Economist konuyla ilgili tam 9 sayfalık bir rapor yayınladı. Söz konusu raporda Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası kazananı ve sonrasında yaşanacaklar ele alındı. Economist yayımladığı raporun daha ilk cümlesinde seçim gecesi ipi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göğüsleyeceğini belirterek "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını bekliyoruz" dedi.

HDP DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Analizin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde 'ideolojileri farklı olan muhalefet koalisyonuna' karşı yarıştığı belirtildi ve HDP'nin de Millet İttifakı'na olan desteğine yer verildi. Bu koalisyona rağmen "Sayın Erdoğan'ın iktidarını devam ettireceğini düşünüyoruz" diyen Economist, Erdoğan'ın son günlerde "seçim ekonomisi" taktiklerine geçiş yaptığını belirtti. Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizli kredi, EYT ve emekli zammı, ödenmemiş vergi, ceza ve devlete olan diğer borçların yeniden yapılandırılması konularıyla rüzgarı arkasına aldığını aktardı.

DIŞ POLİTİKAYA VURGU YAPILDI

Raporun son kısımlarında ise Türkiye'nin dış politikada edindiği tutuma yer verildi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin derinleştiğini belirten Economist, Rusya- Ukrayna savaşında Erdoğan'ın bir ara bulucu rolü üstlendiğini hatırlattı. Analizin devamında Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda İsveç'in NATO durumu, Yunanistan ile ilişkiler ve Suriye meselesinde Türkiye'nin politikalarının değişmeyeceği belirtildi ve batılı ülkelerin bu konular için muhalefeti 'tercih edeceği' belirtildi.

YORUMLAR (7)
  • Kutalmış Kutluk: Liyakat diyoruz. Ülkenin liyakata ihtiyacı var diyoruz. Açın cv'leri bakalım. Akademik kariyeri Sinan Ogan'dan daha üstün birisi var mı. Benim oyum Sinan Bey'ei yani liyakata. Cevap Yaz 107 319 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: maceraya atılmayın abd ve batılılara ve pkk ile hdp ye prim vermeyin. istikrardan vazgeçmeyin. erdoganın tecrübesinden faydalanın. ilk ve büyük projelerin önünü kesmeyin. sogan a ülkeyi satmayın. telafisi dönüşü yok. erdoganın da çok yanlışı var ama karşı taraf bilinmezleri çok fazla. teraziye ürünleri koyun tartın kim agır güçlü ise ona oy verin. Cevap Yaz 331 532 Yayından Kaldır
  • Ender Kervancıoğlu: Gözünün terazisi yok mu senin? Milletin ocağına ateş düşmüş. Ülke mülteci çöplüğüne dönmüş. Ev araba sahibi olma devri bitmiş. Ham maddenin tamamına yakını yurt dışından geliyor. Elimizdekiler satıp savılmış. Her yer torpil, iltimas, yolsuzluk, hukuksuzluk. Yeter artık bunaldık 337 287 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Economist dergisi seçimi kazanacak adayı 9 sayfalık raporla açıkladı! İşte seçimlerin kazananı olacak aday - Son Dakika


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SON DAKİKA: Economist dergisi seçimi kazanacak adayı 9 sayfalık raporla açıkladı! İşte seçimlerin kazananı olacak aday - Son Dakika
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