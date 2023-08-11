ECOWAS Ülkeleri Nijer'e Askeri Müdahaleyi Onayladı - Son Dakika
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ECOWAS Ülkeleri Nijer'e Askeri Müdahaleyi Onayladı

11.08.2023 07:49

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkelerin liderlerinin, Nijer'e askeri müdahalenin 'mümkün olan en kısa sürede' başlatılmasını onayladığını söyledi. Ouattara, ECOWAS liderlerinin, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla askeri bir operasyon başlatılması için onay verdiğini belirtti. ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verilmişti.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkelerin liderlerinin, Nijer'e askeri müdahalenin "mümkün olan en kısa sürede" başlatılmasını onayladığını söyledi.

OPERASYON EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Ouattara, Nijerya'daki ECOWAS Zirvesi dönüşünde Abidjan'da konuştu. Ouattara, zirvede alınan ECOWAS İhtiyat Kuvvetlerinin konuşlandırılması kararını işaret ederek ECOWAS liderlerinin, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla "mümkün olan en kısa sürede" askeri bir operasyon başlatılması için onay verdiğini söyledi.

ECOWAS ülkeleri Nijer'e askeri müdahaleyi onayladı

ÜLKELER BİNLERCE ASKER GÖNDERECEK

Fildişi Sahili'nin söz konusu ihtiyat kuvvetlerine Benin ve Nijerya ile 850 ila 1100 asker göndereceğini belirten Ouattara diğer üye ülkelerin de kendilerine katılacağını dile getirdi. Ouattara, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u görevine iade etme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek "Nijer'deki cunta, yönetimden çekilirse askeri müdahale de olmaz ama bu onların kararı." ifadesini kullandı.

ECOWAS ülkeleri Nijer'e askeri müdahaleyi onayladı

HEM MÜZAKERE HEM ASKERİ MÜDAHALE MASADA

ECOWAS, Nijerya'da dün düzenlediği zirvede, Nijer'deki krizin çözümünde müzakere yolunun hala açık olduğuna vurgu yapmış, buna karşın güç kullanımının da son çare olarak hala masada durduğuna dikkati çekmişti. Bu kapsamda, ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verilmişti. İhtiyat kuvvetlerinin nerede, ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.

ECOWAS ülkeleri Nijer'e askeri müdahaleyi onayladı

ASKERİ MÜDAHALE İLK KEZ 30 TEMMUZ'DA GÜNDEME GELMİŞTİ

ECOWAS, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrası 30 Ağustos'ta ilk kez toplanmış ve cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti. ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı. Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin de tepkisini çekmişti. Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Adamın Biri: Bi nijer kadar olup avrupaya baş kaldıramadılar. Avrupanın tasmaları üzerlerinde hayat sürüyorlar. Bu kafayla daha çok aç kalırsınız. Cevap Yaz 38 3 Yayından Kaldır
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Fildişi Sahili, Batı Afrika, Nijer, Politika, Son Dakika

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