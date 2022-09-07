HDP'den "Apo" manivelası! Selahattin Demirtaş'ın "Türkiye Abdullah Öcalan ile görüşmeli" sözleri silindi - Son Dakika
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HDP'den "Apo" manivelası! Selahattin Demirtaş'ın "Türkiye Abdullah Öcalan ile görüşmeli" sözleri silindi

07.09.2022 11:02

6 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani Davası'na SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. Demirtaş'ın mahkemede söylediği "Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir" sözleri de dahil olmak üzere skandal ifadesinin tamamı HDP'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanırken, kısa süre içinde bu ifadelerin hesaptan kaldırılması dikkat çekti.

6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen kanlı ayaklanmadaki eylemleri nedeniyle aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 21'i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası'nın 16'ncı duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde yapıldı.

DEMİRTAŞ KOBANİ DAVASINDA İFADE VERDİ

Selahattin Demirtaş davada SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. Demirtaş'ın gündeme oturan açıklamaları ise teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin oldu. HDP resmi sosyal medya hesabından Selahattin Demirtaş'ın şunları söylediği duyuruldu:

"Burası Türk yurdudur. Sevmeyen terk etsin" diyorlar. Hayır burası hepimizin yurdudur. Kürt olarak benim Ankara'da, Trabzon'da hakkım var. Bölünmeyi engellemenin yolu tekleştirmek değil birleşmektir. Birlik çokluktur. "Tek dil, tek millet" Hitler'in sloganıdır. Sene 2022'de savcı önümüze bir mütalaa koymuş. Mütalaanın temelinde Kürt sorunu, Kürtçe konuşma ve Kürtlükle ilgili meseleler. Herkes ders çıkarmalı. Yüz yıldır birbirimize çektirdiğimiz acılara son vermemiz lazım.

"KORKAK VE KAYPAK SİYASETÇİLERLE BU İŞ YÜRÜMEZ"

Çözmek için birilerinin cesaretli davranması gerekir. Özgürlüğünden feragat etmesi gerekecek. Korkak ve kaypak siyasetçilerle bu iş yürümez. Bize fedai siyasetçiler lazım. Terörist yaftası yemeyi göze almanız lazım. Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir."

HDP DEMİRTAŞ'IN SÖZLERİNİ ÖNCE PAYLAŞTI SONRA APAR TOPAR SİLDİ

HDP resmi hesabından Selahattin Demirtaş'ın mahkemede bu ifadeyi verdiği duyuruldu. Kısa bir süre sonra ise Demirtaş'ın açıklamaları hesaptan silindi. HDP Demirtaş'ın açıklamalarının neden silindiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Demirtaş tarafı da Öcalan ile ilgili bir savunma yapıp yapmadığına dair açıklamada bulunmadı.

HDP, Demirtaş'ın 'Türkiye Abdullah Öcalan ile görüşmeli' sözlerini önce paylaştı sonra apar topar sildi
HDP, Demirtaş'ın 'Türkiye Abdullah Öcalan ile görüşmeli' sözlerini önce paylaştı sonra apar topar sildi
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Selahattin Demirtaş, Kobani Davası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'den 'Apo' manivelası! Selahattin Demirtaş'ın 'Türkiye Abdullah Öcalan ile görüşmeli' sözleri silindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'den "Apo" manivelası! Selahattin Demirtaş'ın "Türkiye Abdullah Öcalan ile görüşmeli" sözleri silindi - Son Dakika
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