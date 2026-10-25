Edirne'de Bulgaristan seçimi için oy verme işlemi düşük katılımla sürüyor - Son Dakika
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Edirne'de Bulgaristan seçimi için oy verme işlemi düşük katılımla sürüyor

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Edirne\'de Bulgaristan seçimi için oy verme işlemi düşük katılımla sürüyor
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Edirne\'de Bulgaristan seçimi için oy verme işlemi düşük katılımla sürüyor
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Bulgaristan cumhurbaşkanı ve yardımcısı seçimi için Edirne Başkonsolosluğunda kurulan sandıkta oy verme işlemi sürüyor; katılım düşük. Başkonsolos Kafedzhiyska, sürecin sakin geçtiğini belirterek 1 Kasım'daki ikinci tur için vatandaşlara oy çağrısı yaptı.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi kapsamında Edirne'de de oy kullanıldı. Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu binasında kurulan sandıkta gerçekleştirilen oy verme işleminin sakin bir ortamda devam ettiği, katılımın ise düşük olduğu görüldü.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi kapsamında Edirne Başkonsolosluğu binasında kurulan sandıkta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla, sabah saat 07.00'den itibaren konsolosluk çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Başkonsolos Kafedzhiyska'dan ikinci tur çağrısı

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, seçim sürecinin sakin başladığını ve sorunsuz şekilde devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın genellikle daha düşük olabildiğini ifade eden Kafedzhiyska, seçim gününün aynı şekilde huzurlu tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

İkinci turun yapılmasının beklendiğini kaydeden Kafedzhiyska, Bulgaristan vatandaşlarına 1 Kasım'da gerçekleştirilmesi beklenen ikinci turda oy kullanma haklarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Yerel yönetimlere teşekkür etti

Seçimlerin sorunsuz şekilde yürütülmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kafedzhiyska, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valiliklerinin yanı sıra Edirne, Lüleburgaz, Babaeski, Muratlı, Tekirdağ, Kapaklı, Ergene ve Çorlu belediyelerinin desteklerine dikkat çekti.

Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayan Kafedzhiyska, bu destekler sayesinde vatandaşların oy kullanma haklarını rahat ve sorunsuz şekilde kullanabildiğini ifade etti.

"Daha güzel bir dünya için hak edilen insanlar seçilsin"

Oy kullanmak için konsolosluğa gelen vatandaşlardan Elmas Aslan da seçimlerin Bulgaristan için hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin bir ülkenin ve halkın refahı açısından önemli olduğunu belirten Aslan, "Evet, bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçimleri var. İnşallah hayırlara vesile olsun. Bir Avrupa ülkesi olarak, bir vatandaş olarak söyleyeceğim şudur; seçim bir ülkenin, bir halkın refahıdır, güvenidir. Daha güzel bir dünya için hak edilen insanlar seçilsin. Ben her zaman bunu vurgularım" dedi.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu binasında kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirilirken katılımın düşük olduğu gözlendi. Başkonsolos Radoslava Kafedzhiyska, seçimlerin sakin bir ortamda sürdüğünü belirterek 1 Kasım'da yapılması beklenen ikinci tur için vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
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