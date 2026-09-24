Efkan Ala Bursa'da içeride güçlü siyaset, dışarıda güçlü diplomasi mesajı verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Açlığın, adaletsizliğin, sefaletin olduğu bir dünyada, bu sorumlulukları yerine getirmemizin en önemli ve en maliyetsiz yolu, içeride güçlü bir siyaset, dışarıda güçlü bir diplomasi. Birbirinden bağımsız da bunlar hareket edemez. İçeride güçlü siyasetin yolu da milletle birlikte siyaset yapmaktır." dedi.

Ala, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, AK Parti'nin kurulduğundan beri milletle beraber hareket ettiğini söyledi.

Attıkları her adımın, bundan sonra ortaya koyacakları her vizyonun Türkiye'nin dünya milletleri içerisinde hak ettiği yeri bir an önce alması için olduğunu aktaran Ala, dünyadaki gelişmeleri hep birlikte izlediklerini vurguladı.

Efkan Ala, sorunlarını çözen bir anlayışın temsilcisi olduklarını dile getirerek, "Dün Cumhurbaşkanımız, çok net bir biçimde bütün dünyaya seslendi. Açlığın, adaletsizliğin, sefaletin olduğu bir dünyada, bu sorumlulukları yerine getirmemizin en önemli ve en maliyetsiz yolu, içeride güçlü bir siyaset, dışarıda güçlü bir diplomasi. Birbirinden bağımsız da bunlar hareket edemez. İçeride güçlü siyasetin yolu da milletle birlikte siyaset yapmaktır." ifadesini kullandı.

"Hayati politikaları sabote eden mekanizmalar yok"

Güçlü millet, güçlü devlet, güçlü sistemle dünyada çok daha güçlü olmak için yola çıktıklarını vurgulayan Ala, 87 milyonun dayanışmasını tahkim edecek bir milli dayanışma projesini yürürlüğe koyduklarını, uygulamaya geçirdiklerini, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" dediklerini anlattı.

Ala, Orta Doğu'da terör örgütlerinin olduğunu, bu durumu başka ülkelerin kullandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Biz, gönül coğrafyamızda rahat olmadan rahat edemeyiz. Oradaki asayiş, refah, düzen, Türkiye'nin düzenidir, refahıdır. Bizim fiziki coğrafyamız, belli sınırlarla çizilmiştir, doğru ama insanımızın gönül coğrafyası, oradaki kardeşlerimizin bizden beklentisi, bu sınırlara sığmamaktadır. O sınırlar, siyasi sınırlardır. Herkes kendi sınırına, fiziki coğrafyasına saygı duyacak ama en ufak bir problem olduğunda, Bulgaristan'da oldu, 87'lerde. Biz, 'Kimse buraya gelemez diyebildik mi?' Diyemeyiz. Bunu söylemek isteyenler çıktı. Biz, onları reddediyoruz, reddettik. Bizim kardeşlerimizin başına bir sıkıntı geldiğinde onların yeri, burasıdır. Irak'ta oldu. Halepçe'de katliam oldu. Kuzey Irak'tan 250 bin kardeşimiz geldi. Biz, kapıları açtık, lütfetmedik. Bu, bizim vazifemizdir, insanlık borcumuzdur. Biz, böyleyiz, buyuz. Bunun için siyaset yapıyoruz. Suriye'de iç savaş çıktı, katliamlar baş gösterdi. Oraya da kapılarımızı açtık. Gittik, orada düzen sağlandı. Türkiye politikası, orada bir düzen oluşturdu. Kimsenin aklından geçmeyen başarılara imza attı ve şimdi kardeşlerimiz geri dönüyor."

"Suriye'de Türkiye ile birlikte çalışan bir yönetim var"

Dışarıdaki gelişmelerin, "Terörsüz Türkiye" projesinin gerçekleşmesini daha da mümkün hale getirdiğine dikkati çeken Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de bir düzen kuruldu. Suriye'de Türkiye ile birlikte çalışan bir yönetim var. Orada hak, hukuk tesisi için çalışıyor. Irak'ta yine aynı şekilde çalışılıyor. Türkiye'de de devlet kurumlarında siyasetin ortaya koyduğu politikayı sabote etmek isteyen çeteler temizlendi. Artık siyasetin, milletin temsilcilerinin ortaya koyduğu önemli, hayati politikaları sabote eden mekanizmalar yok. Bu, en önemli bir diğer kaynağımız. Çünkü daha önce koyuyorduk ortaya, ya Suriye'den ya Türkiye'nin içerisindeki odaklardan, siyaset dışı odaklardan, devletin içerisine çöreklenmiş FETÖ gibi unsurlardan sabote geliyordu, provokasyon yapıyorlardı. Şimdi bunlar bertaraf edilmiş durumda."

Efkan Ala, "Sorunu çözmek istediğimiz yer, Orta Doğu. Burada, tesadüfleri bile planlarlar. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Dikkatli ve temkinli ama kararlı bir biçimde, geciktirmeden, yeterince hızlı ama acele etmeden bu sorunun da çözülmesi konusunda tam irade ortaya koymuş durumdayız, Cumhur İttifakı olarak." diye konuştu.

"Türkiye, en güçlü 10 ülke arasına girecektir"

Türkiye'nin kazandığı başarıları devam ettirmek için ince işçilik gerektiren reformlar olduğuna işaret eden Ala, şunları kaydetti:

"Onun için eş zamanlı, çok alanlı reformları yapacağız, onları hazırladık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla mutabık bir biçimde hazırladığımız reform programını, önümüzdeki dönem ortaya koyacağız, uygulamaya koyacağız, bunların yasalarını çıkaracağız, düzenlemelerini yapacağız ve Türkiye, hedeflediğimiz dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış, en müreffeh, en güçlü 10 ülkesi arasına girecektir. Buna mecburuz."

Ala, sivil anayasa konusuna değinerek, milletin geliriyle, refahıyla, kalkınmasıyla anayasal düzeni arasında birebir ilişki olduğunu, onun için bunların hepsini garantiye alan, önünü açan, fırsatları çoğaltan bir sivil anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Anayasanın değiştirilip garanti altına alınması gerektiğini kaydeden Ala, "Hem hak ve özgürlükleri, yaptığımız düzenlemeleri, hem işleyen bir mekanizmayı ki yarın öbür gün, her zaman karizmatik lider bulamaz bir toplum. Türkiye'yi sivil, demokratik, hak ve özgürlükleri garantiye alan, siyasetin önünü açan, gençlere fırsat oluşturan bir anayasayla buluşturup en önemli görevimizi yerine getirmiş olmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da il dışından gelen milletvekilleriyle Bursa'da ziyaretler yapacaklarını, oradaki vatandaşları dinleyeceklerini, sonucunda oluşacak raporu, genel merkeze takdim edeceklerini dile getirdi.