İzmir Körfezi'nde Çevre Sorunları İçin Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İzmir Körfezi'nde Çevre Sorunları İçin Toplantı

İzmir Körfezi\'nde Çevre Sorunları İçin Toplantı

Ege Üniversitesi, İzmir Körfezi'ndeki çevresel sorunların çözümü için bir toplantı düzenledi. Toplantıda çevre felaketinin çözümü için atılması gereken adımlar ve bilimsel çalışmalar değerlendirildi.

11.09.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ege Üniversitesi'nde İzmir Körfezi'ndeki çevresel sorunların çözümü ile ilgili toplantıya katıldı.

İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketinin çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara bir destek de Ege Üniversitesinden geldi. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Ak Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Milletvekilleri Dr. Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ve Ege Üniversitesinin faklı disiplinlerinde görev yapan bilim insanlarının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketinin çözümü için atılması gereken adımlar değerlendirildi. Ayrıca Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bilim insanları tarafından hazırlanan "İzmir Körfezindeki Balık Ölümleri ve Kötü Kokunun Nedenlerinin İncelenmesi" raporu da değerlendirildi.

"Ege Üniversitesinin çabaları ve gayretleri son derece önemli"

Dr. Mehmet Kasapoğlu "Toplumsal bir meseleyle, çevresel bir felaketle karşı karşıyayız. Üniversitelerimizin de buna duyarsız kalmasını düşünemeyiz. Bu kapsamda Ege Üniversitemizin bu konudaki çabaları ve gayretleri son derece mutluluk verici. Bilim insanlarımız olmadan bu süreçlerin çözülebileceğine inanmıyorum. Bilimin önderliği ve katkısı çok kıymetli. İzmir'deki üniversitelerimizden bu konudaki deneyimli hocalarımızın bu işin içerisinde olması oldukça önemli. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak hocamız başta olmak üzere değerli bilim ekibimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çözüm odaklı ekosistem temelli yaklaşımları masaya yatırdık.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise "İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketinin çözümü için atılması gereken adımlar ve stratejiler üzerine, Su Ürünleri ve Fen Fakültemizin öğretim üyeleri başta olmak üzere farklı disiplinlerden bilim insanlarımızla akademik birikimlerimizi hayata geçirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Körfezdeki su kalitesinin iyileştirilmesi, kirlilik kaynaklarının tespiti ve deniz ekosisteminin yeniden canlandırılması amacıyla, ilgili bilim insanlarımızın hazırladığı bilimsel veriler doğrultusunda yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyoruz. İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin ve çevre kirliliğinin sebeplerinin araştırılması ve önlenmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Bilim Kurulu oluşturulmuştu. Bölgenin ilk, ülkemizin en köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olarak bünyemizde Su Ürünleri Fakültesi, Fen Fakültesi ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi akademik birimler bulunuyor. Faklı disiplinlerden bilim insanlarımızın da bu konularla ilgili çalışmaları bulunuyor. Bugün önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir Milletvekillerimiz Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar'ın teşrifleri, faklı disiplinlerden akademisyenlerimizin katılımı ile bir toplantı yaptık. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve bölgedeki doğal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, öğretim üyelerimizin sunduğu bilimsel raporlar doğrultusunda İzmir Körfezi'ndeki çevresel sorunların çözümü için kısa ve uzun vadede uygulanacak tedbirlerle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere, devletimizin talebi doğrultusunda İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununu kalıcı çözümüne ulaşmak amacıyla, güçlü akademik kadromuz ve bilimsel çalışmalarımızla her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Politika, Güncel, Eğitim, Çevre, izmir, Ege, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir Körfezi'nde Çevre Sorunları İçin Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:33 Narin sözleri tartışma yaratmıştı AK Partili Ensarioğlu’ndan istifa sinyali Narin sözleri tartışma yaratmıştı! AK Partili Ensarioğlu'ndan istifa sinyali
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
22:25 Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti Acı gerçek otopsi raporunda Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
21:54 Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor İşte forma giyeceği ilk maç Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç
21:27 Ülkesine geri döndü Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor Ülkesine geri döndü! Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 14:08:05. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Körfezi'nde Çevre Sorunları İçin Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement